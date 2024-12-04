Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Komisyonu işaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Komisyonu işaret etti

Geniş Video İzle

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni yıl için belirlenecek asgari ücret için açıklamalarda bulundu. Işıkhan, ''Şimdiden bir oran vermek asgari ücret tespit Komisyonumuzun iradesine, hassasiyetine gölge düşürmemeli'' ifadelerini kullandı.

04.12.2024 22:17  Güncelleme: 22:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milyonlar gözünü 2025 yılı için belirlenecek asgari ücrete dikti. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantıları kısa süre sonra başlayacak.

BAKAN'DAN AÇIKLAMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ankara'da TİSK tarafından düzenlenen "Ortak Yarınlar Ödül Töreni"nde asgari ücrete ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Işıkhan "Asgari ücretin artışına ilişkin herkes ne kadar artacağı sorusunun cevabını arıyor. Ancak asgari ücreti; asgari ücret tespit komisyonu belirliyor. Şimdiden bir oran vermek asgari ücret tespit Komisyonumuzun iradesine, hassasiyetine gölge düşürmemeli" ifadelerini kullandı.

Işıkhan "Komisyon üyeleri teklifleri değerlendirecek. Komisyon tüm sosyal paydaşların olduğu bir yapıya sahip. 1 0cak 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere asgari ücretimiz de bu şekilde belli olacak. Türkiye yüzyılı 85 milyonun ortak eseri olacak. Ülkemizin 2. asrını beraber inşa ettiğimiz tüm girişimcilerimize ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Bakan Işıkhan\'dan asgari ücret açıklaması: Komisyonu işaret etti

Vedat Işıkhan, Asgari Ücret, Politika, 3-sayfa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Komisyonu işaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Recep Koçak:
    askeri ücrete gelince 1ay toplantı kendinize gelince bir gecede veriyonuz 61 0 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    asgari ücretlinin emeklinin ahını aldınız cennet yüzü görmeyin 42 1 Yanıtla
  • Osman A:
    Komisyonun iradesini,hassasiyetini ne zamandan beri düşünür oldunuz.Ne zaman komisyonu dikkate aldınız.Anca kendi bildiğinizi okuyup,kendi borunuzu öttürdünüz.Keşke bunları önceden düşünüp,dikkate alsaydınız...Zamanında böyle düşünseydiniz,asgari ücretli bu hallerde olup üç kuruşa talim etmezdi. 22 2 Yanıtla
  • Mustafa Sagdic:
    ne komisyonu. siz yalandan 22 felan diyeceksiniz. c.baskani da cikacak 24 felan diyecek pirim yapacak. danışıklı dovus. hep ayni senaryo. 21 1 Yanıtla
  • Aykut Kalkan:
    bunlar milletin yararına bi bok yapmaz kimse ümitlenmesin boşuna. 15 1 Yanıtla
  • Mustafa Sagdic:
    birde sunu anlayin. verecekleri oran zam felan degil enflasyon farkidir. zam olabilmesi icin enflasyon rakamlarinin ustunde vermesi lazim. ornek enflasyon yuzde 40 ise bunlarda yuzde 50 oran verir ise o zaman yuzde 10 zam yapmis oluyorlar. lutfen kandirilmayin ogrenin artik zam ile enflasyon farkini 16 0 Yanıtla
  • İhsan Orhan:
    Boş yapma aw değişik 1 0 Yanıtla
  • poyraz can:
    senin gibi bakan olmaz olsun 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:13 “Yenidoğan Çetesi“ duruşmasında ara karar açıklandı: 7 kişi daha tutuklandı "Yenidoğan Çetesi" duruşmasında ara karar açıklandı: 7 kişi daha tutuklandı
22:38 Fransa’da güvenoyu alamayan merkez sağ azınlık hükümeti düştü Fransa'da güvenoyu alamayan merkez sağ azınlık hükümeti düştü
22:09 Suriye’de tehlikeli gelişme Humus’taki hücreler ’Muhalifler gelirse çatışacağız’ diyerek yemin ettiler Suriye'de tehlikeli gelişme! Humus'taki hücreler 'Muhalifler gelirse çatışacağız' diyerek yemin ettiler
20:32 ABD’yi sarsan suikast Dev şirketin CEO’su New York’un göbeğinde öldürüldü ABD'yi sarsan suikast! Dev şirketin CEO'su New York'un göbeğinde öldürüldü
20:23 DNA sonuçları çıktı Narin’in avucunda bulunan kıl örnekleri anne ve ağabeyle uyumlu çıktı DNA sonuçları çıktı! Narin'in avucunda bulunan kıl örnekleri anne ve ağabeyle uyumlu çıktı
09:56 Tuzla’da çocuğu yere vuran caninin cezası belli oldu Tuzla'da çocuğu yere vuran caninin cezası belli oldu
09:39 Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda bir ilk yaşanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda bir ilk yaşanacak
09:31 Samsunspor’a büyük şok: Kendi sahalarında 3. Lig takımına elendiler Samsunspor'a büyük şok: Kendi sahalarında 3. Lig takımına elendiler
09:30 MasterChef Beyza bayıldı, yürekler ağza geldi MasterChef Beyza bayıldı, yürekler ağza geldi
09:25 Kadir İnanır’ın sağlık durumunda kritik bir hafta Kadir İnanır'ın sağlık durumunda kritik bir hafta
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2024 23:29:30. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Komisyonu işaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.