Staj sigortası ve kademeli emeklilikle ilgili çalışma yok - Son Dakika
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Ekonomi

Staj sigortası ve kademeli emeklilikle ilgili çalışma yok

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kademi emeklilikle ilgili beklenti içinde olanlar için net konuştu. Işıkhan, kademeli emeklilik ve staj konusunda bir çalışmalarının olmadığını söyledi.

27.02.2024 11:26  Güncelleme: 11:31
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Emeklilik sürecinde haksızlığa uğradığını düşünen vatandaşlar, uzun süredir kademeli emeklilikle ilgili hükümetten adım beklerken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili bir çalışmalarının olmadığını açıkladı.

YEREL SEÇİM ÖNCESİ UMUTLAR ARTMIŞTI

2000 ila 2008 yılları arasında Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) girişi olan ancak yaş etkeniyle emekli olamayanlarla ilgili EYT düzenlemesi kapsamında olmayan SSK ve Bağ-Kur'lu milyonlarca çalışan, kademeli emeklilik beklentisine kapılarak özellikle yerel seçimler öncesi hükümetin bir adım atmasını umuyordu.

Staj sürecinde sigortası başlatılmayan ve kademeli emeklilik düzenlemesi için ümit halinde olan vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan yapılacak açıklamalar önem kazanırken Bakan Işıkhan, konuyla ilgili soruları yanıtladı.

Bakan Işıkhan, AK Parti MYK toplantısının ardından basın mensuplarına "Staj sigortası ve kademeli emeklilikle ilgili bir çalışmamız yok." şeklinde konuştu.

KADEMELİ EMEKLİLİK VE STAJ BEKLENTİSİ

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinden söz konusu tarihlerde staj yapmaları nedeniyle yararlanamayan çalışanlar, staj döneminin de hesaplamaya dahil edilmesini istemişti. 9 Eylül 1999 tarihi öncesini baz alan düzenlemeyi bir gün veya birkaç ayla kaçıran çalışanlar da mağdur olduklarını belirterek yeni bir düzenleme için hükümetten beklenti içine girmişti.

Staj sigortası ve kademeli emeklilikle ilgili çalışma yok

Vedat Işıkhan, İş Dünyası, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Staj sigortası ve kademeli emeklilikle ilgili çalışma yok - Son Dakika

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