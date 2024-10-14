Hükümetten asgari ücret açıklaması: Satın alma gücü korunacak - Son Dakika
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Ekonomi

Hükümetten asgari ücret açıklaması: Satın alma gücü korunacak

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Işıkhan, "Asgari ücreti enflasyona karşı koruyacağız" dedi ve sürecin adil bir şekilde yürütüleceğini vurguladı.

14.10.2024 11:12  Güncelleme: 11:37
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılı asgari ücretine yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Hükümetin işçi ve işveren arasında hakem rolü üstlendiğini vurguladı.

"VATANDAŞIN SATIN ALMA GÜVÜNÜ KORUYACAĞIZ"

Yenişafak Gazetesi'ne konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, mevcut enflasyon oranı, makroekonomik dengeler ve satın alma gücü gibi birçok değişkeni dikkate aldığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sıklıkla vurguladığı gibi, kalıcı refah çözümleri üreterek vatandaşın refahını koruma amacında olduklarını ifade eden Işıkhan, "Geçen yıl aralık ayında izlediğimiz yol neyse, bu yıl da aynı şekilde ilerleyeceğiz. Enflasyona ezdirmeyecek, vatandaşın satın alma gücünü koruyacak bir ücret seviyesinde anlaşmaya varılmasını arzu ediyorum," dedi.

"HAKEM ROLÜ OYNUYORUZ"

İşçi ve işverenlerin talepleri arasında hakem rolü oynadıklarını da vurgulayan Bakan Işıkhan, "Aralık ayında Türk-İş'in geçen yıl işçileri getirdiği gibi, bu yıl da benzer bir gelişme olursa işçileri ağırlamaktan memnuniyet duyarız. İşçiler bizim önemli paydaşlarımızdır," şeklinde konuştu.

Vedat Işıkhan, Asgari Ücret, İş Dünyası, Politika, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hükümetten asgari ücret açıklaması: Satın alma gücü korunacak - Son Dakika

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