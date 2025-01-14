Bakan Işıkhan'dan yüz binlerin beklediği 'kademeli emeklilik' ile ilgili açıklama - Son Dakika
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Ekonomi

Bakan Işıkhan'dan yüz binlerin beklediği 'kademeli emeklilik' ile ilgili açıklama

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kademeli Emeklilik ile ilgili bir soruya, "Biz şu an mevcut aktüeryal dengeyi nasıl sağlayabiliriz, emeklilerimize aylıkları düzenli olarak nasıl ödeyebiliriz, sağlık hizmetlerini sürdürülebilir hale nasıl getirebiliriz, bunun telaşı ve çalışması içerisindeyiz" şeklinde yanıt verdi.

14.01.2025 18:36  Güncelleme: 19:21
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Bakan Işıkhan, EYT sonrası gündeme gelen kademeli emeklilik ile ilgili yüz binlerce insanın beklentisini sonlandıran açıklamayı yaptı.

"MAĞDURİYETLE ÖN PLANA ÇIKMAK SAĞLIKLIK BİR TARZ DEĞİLDİR"

Bakan Işıkhan, katıldığı canlı yayında, EYT sonrası tek bir yıl, hafta ya da günle emeklilik fırsatını kaçıran vatandaşa erken emeklilik hayali kurduran kademeli emeklilik ile ilgili soruya şöyle yanıt verdi:

"Biz şu an mevcut aktüeryal dengeyi nasıl sağlayabiliriz, emeklilerimize aylıkları düzenli nasıl ödeyebiliriz, sağlık hizmetlerini sürdürülebilir hale nasıl getirebiliriz, bunun telaşı ve çalışması içerisindeyiz. Burada aslında bir mağduriyet söz konusu değil. Mağduriyetle ön plana çıkmak sağlıklı bir tarz değildir. SGK sistemine bakın. Tüm dünyada gıpta ile takip edilen bir sistem. Biz içeride olduğumuz için bilmiyoruz. Ama dışarıdan gelen, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız bize nasıl iltifatlarda bulunuyor."

Bakan Işıkhan\'dan yüz binlerin beklediği \'kademeli emeklilik\' ile ilgili açıklama

Vedat Işıkhan, Politika, 3-sayfa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Işıkhan'dan yüz binlerin beklediği 'kademeli emeklilik' ile ilgili açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (74)

  • VURKAÇOĞLU:
    Allah sizi bildiği gibi yapsın ne yaptınız böyle güzelim ülkeme yazıklar olsun o kadar sigorta pirimleri vergiler nereye gidiyor. 278 93 Yanıtla
    Adem Şimşek:
    Size Yazıklar olsun CEHENNEME Dönmüş Ülkemizi Yaşanır hale getirdikler. ne oldu Aç mı kaldınız Tüh size 1 4
    TÜRK GÜCÜ:
    Görmek için bakarsan görürüsün Depreme Gitti hala gidiyor Sele gitti hala gidiyor sağlık hizmetlerine Yollara savunma sanayine okullara bir bakın Dip köşede kalmış garibanlara gidiyor Abd de bir yangın oldu devlet banane dedi çekildi bizde herkes herşeyi devlet yapsın istiyor devlet sağlık hizmeti askeri olarak bizi korur öğrenciler okutur.Ekonomi çok kötü haklısınız haklıyız zorlanıyoruz ama devlet de hiç bir şey yapmıyor demek haksızlık olur.umarım ülkemiz çocuk toparlar 0 3
  • Talat Yelbuz:
    EMEKLI LIK KALDIRILSIN 73 247 Yanıtla
  • Mükerrem Kılıç:
    evet çok haklısınız ülkeyi getirdiğiniz son durum belli sonuçta 247 49 Yanıtla
  • Galip 35:
    Memleket komple emekli olsun bitsin bu iş.eyt zaten olmaması gereken bişeydi şimdi bir de kademeli çıkarttılar 131 97 Yanıtla
    ahmet ünsal:
    Boş konuşma senin gibi yatmakla olmadı emekli olanlar yıllardır çalışıp pirim biriktirerek emekli oldu emekli olanların parasını sen mi veriyorsun pirim ve çalışma yılını doldurup emekli oldu millet 1 0
    SnOW gRaiN:
    o kadar karsibolmalarina ragmen bu ihaneti neden yaptilar 0 0
    Said Demir:
    doğru insanlar öldüğünde emekli olsun demi lan bi sus boş konuşma akşam akşam 0 0
  • Akay kayhan:
    bakan bey kendi parasıyla SGK yı çeviriyor zaten, vergilerin bu kadar arttığı başka bir ülke var mı? 146 36 Yanıtla
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SON DAKİKA: Bakan Işıkhan'dan yüz binlerin beklediği 'kademeli emeklilik' ile ilgili açıklama - Son Dakika
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