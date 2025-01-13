Asgari ücret için ara zam sinyali! Bakan tarih verdi - Son Dakika
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Ekonomi

Asgari ücret için ara zam sinyali! Bakan tarih verdi

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrette ara zam sinyali verdi. Işıkhan, "Asgari ücrette ihtiyaç hasıl olursa biz hükümet olarak çalışırız, Temmuz'da gereken iyileştirmeyi yaparız" dedi.

13.01.2025 11:44  Güncelleme: 11:53
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, özel bir televizyon kanalında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, soruları cevapladı.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM SİNYALİ

Bu yıl için belirlenen asgari ücret tutarının ihtiyaç olması halinde temmuz ayında yeniden değerlendirilebileceğini söyleyen Işıkhan, "Asgari ücrette ihtiyaç hasıl olursa biz hükümet olarak çalışırız, Temmuz'da gereken iyileştirmesi yaparız" dedi.

Işıkhan devamında şöyle konuştu: Vatandaşlarımızın satın alma gücünü hükümet olarak korumak zorundayız. 2025 yılında enflasyonda ciddi anlamda iyileşmeler bekliyoruz. Düşüşün başladığını göreceğiz Allah nasip ederse. Çünkü uyguladığımız mali ve makro ekonomik politikalar bize bunu gösteriyor, buraya doğru gidişatı gösteriyor. Ancak olur ya Allah korusun, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız da ifade etti; bir aksilik, bir felaket, başka bir durumla karşı karşıya kalırsak temmuz ayında da tekrar gündeme gelebilir. Göreve başladığım dönemde de hatırlarsan temmuz ayında sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla asgari ücretleri tekrar güncelledik. Tekrar ihtiyaç hasıl olursa Sayın Cumhurbaşkanımız, ekonomi kurmaylarımız hepsi görüyor durumu. Bu noktada Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda karar alınarak biz tabii ki güncelleme yapabiliriz. Ancak bu noktada biz biliyorsunuz asgari ücreti ekonomik sistemimizi, yapımızı güçlendirmek amacıyla; ticaretimizi, ihracatımızı artırmak amacıyla bir yıl süreyle belirledik. Geçen yıl yaptığımız bu uygulama inanın ihracatımızın, ticaretimizin artmasında çok büyük bir katkısı oldu.

Bakan Işıkhan: İhtiyaç olursa asgari ücrete temmuz ayında iyileştirme yaparız

"TÜM BELEDİYELERİN BORÇLARININ YÜZDE 70'İ TEK BAŞINA CHP'Lİ BELEDİYELERE AİT"

Işıkhan, bazı belediyelerin SGK'ya olan borçlarına ilişkin, "Belediyelerin borçlarının 30 ton altın tutarında olduğu söylendi, doğru değil. Belediyelerin bugünkü SGK borcu şuan 167 milyar lira bu da yaklaşık 55 ton altın yapıyor. Bu borçların 3'te 1'i CHP'li belediyelerin borcu deniyor. Bu da yanlış. Tüm belediyelerin borçlarının yüzde 70'i tek başında CHP'li belediyelere ait. Bunlarla ilgili tüm belge ve dökümanlar elimizde mevcut. 30 büyükşehir belediyesinin yalnızca 14'ü CHP'li ama büyükşehir borçlarının yüzde 80'e yakını yüzde 76'si CHP'li belediyelere ait." ifadelerini kullandı.

En borçlu 30 belediyeden 23'ünün CHP belediyesi olduğunu vurgulayan Işıkhan, "Toplam borcun yüzde 70'i CHP belediyesi. Bu belediyeler borçlarını ödemek yerine sürekli katlıyorlar. Kamuoyunu aydınlatmamızda yarar var, belediyelerde çalışmakta olan işçi ve memur sigorta kolunda toplam SGK alacağının 4'te 1'i belediyelerin borcudur. Ayrıca SGK'nın tüm bu anlattıklarımı tek kalemde değerlendirsek bile özetle en borçlu kurum ve kuruluşlar yine CHP'li belediyelere ait oluyor." diye konuştu.


Asgari ücret için ara zam sinyali! Bakan tarih verdi

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Son Dakika Ekonomi Asgari ücret için ara zam sinyali! Bakan tarih verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (64)

  • Celal Özdemir:
    Bu halk size zamanı gelince sağlam bir İYİLEŞTİRME yapacak içiniz rahat olsun.. 202 16 Yanıtla
    Cemil Moroglu:
    yooo yine gidip oy verecekler. 1 0
    Samet Aldemir:
    bu halk bunlara hiçbir şey yapmaz seçimde bunlara yüzde 50 zam yapar gene herkes akp ye oy verir merak etme bu halka çok ümit baglama 1 0
  • Gökhan null:
    Allah sizi Bildiğiniz gibi yapsın o parayla gidin siz gecinin 163 7 Yanıtla
  • Mehmet Akın:
    ihtiyaç olması için daha ne lazım acaba 142 2 Yanıtla
  • Gökhan Altınbaşak:
    adama bak ihtiyaç olursa diyor yaaa milletle dalga geçiyor sanki 130 3 Yanıtla
  • Aksun Kirdagezen:
    Senin ihtiyaç duymanı mı bekleyeceğiz,Bakan ,nereye bakıyorsun göremiyorsun??? 93 2 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    en az bakın evli biri çocuk sahibi bir vatandaşa istanbul da 40 bin TL olmalı asgari ücret sayın bakanım insanlar bunalımda kendini asan kesen intihar edenler çoğaldı patronlar kar yapacak diye halkı fakirliğe sürüklemeyin temmuzu beklemeyin hemen şimdi 40 bin TL yapın asgari ücreti 82 5 Yanıtla
    Sezgin Altınbaş:
    Sayın öcalan 0 0
  • Tuncay null:
    Ziyaaaa atma ziyaaaaaa 84 1 Yanıtla
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