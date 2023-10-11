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Bakan Işıkhan tartışmalara noktayı koydu! 5 bin liralık emekli ikramiyesinde kapsam genişlemeyecek - Son Dakika

Bakan Işıkhan tartışmalara noktayı koydu! 5 bin liralık emekli ikramiyesinde kapsam genişlemeyecek

Son Güncelleme: 11.10.2023 13:08

Çalışmayan emeklilere bir defaya mahsus yapılacak 5 bin lira ikramiye ödemesi tartışma konusu oldu. Düzenlemenin kapsamının genişletilmesi istenirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tartışmalara son noktayı koydu. Bakan Işıkhan, ''Emekli ikramiyeleri ile ilgili kapsam genişlemeyecek. Sosyal devlet olarak hedef grubumuz mağdur olan geçim sıkıntısı yaşayan emeklileri kapsam içine almaktı'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, pazartesi günü gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından çalışmayan emeklilere bir müjde vermişti. Erdoğan, bu yıl bir defaya mahsus olmak üzere emeklilerin geçim derdini azaltmak için 5 bin lira ikramiye verileceğini söyledi. Ancak çalışan emeklilerin kapsam dışı bırakılması tartışma konusu oldu. Birçok kişi düzenlemenin kapsamının genişletilmesini isterken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tartışmalara son noktayı koydu. Bakan Işıkhan, "Kapsam genişlemeyecek" dedi.

"ELDE EDEBİLECEĞİMİZ MAKSİMUM SONUÇ BUYDU"

Bakan Işıkhan konu hakkında şunları söyledi: "Biz düzenlemeyi tamamladık. Hayırlı olsun emeklilerimize, çalışan emeklileri kapsam dışında bıraktık. Mücbir sebeplerden dolayı bütçemiz de bir kısıtlamaya gitmek zorunda kaldık. Elde edebileceğimiz maksimum sonuç buydu.

"HEDEF GRUBUMUZ GEÇİM SIKINTISI YAŞAYAN EMEKLİLERDİ"

Başka bir çalışma söz konusu değil. Sosyal devlet olarak hedef grubumuz mağdur olan geçim sıkıntısı yaşayan emeklileri kapsam içine almaktı."

KASIM AYINDA HESAPLARDA

Emeklilere verilecek 5 bin liralık ikramiye 1 defaya mahsus olacak. Ödemeler, kasım ayının ilk yarısında hesaplara yatırılacak.

DUL VE YETİMLER DE YARARLANACAK

Dul ve yetimler de emeklilik hisse oranına göre ikramiye alacak. Buna göre dul olup çocuğu olmayan kişilere 3750 lira, dul olup çocuğu olan kişilere 2500 lira, yetimlere ise 1250 lira ödeme yapılması bekleniyor.

Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Işıkhan tartışmalara noktayı koydu! 5 bin liralık emekli ikramiyesinde kapsam genişlemeyecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Işıkhan tartışmalara noktayı koydu! 5 bin liralık emekli ikramiyesinde kapsam genişlemeyecek - Son Dakika
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