Bakan Işıkhan: Türkiye genelinde anlık 76 bin 656 açık iş ilanı var

Ekonomi

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, resmi X hesabından yaptığı paylaşımda aktif iş arayışındaki kişiler için hazırlanan sistemi gündeme getirdi.

Bakan Işıkhan "Kamu istihdam kurumumuz İŞKUR'un hayata geçirmiş olduğu Açık İş Haritası ile Türkiye genelinde 76 bin 656 anlık açık iş ilanını takip edebilir ve açık işleri görüntüleyebilirsiniz" dedi.

HARİTANIN BAĞLANTISINI PAYLAŞTI

Bakan Işıkhan'ın da bağlantısını paylaştığı, işverenlerin oluşturduğu açık iş ilanlarına 'acikisharita.iskur.gov.tr' internet adresinden ulaşılabiliyor.