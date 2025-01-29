Bakan Kacır tarih verdi, 2 milyar doların üzerinde yatırım - Son Dakika
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Ekonomi

Bakan Kacır tarih verdi, 2 milyar doların üzerinde yatırım

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, "7 milyar dolara yakın yatırımı Türkiye'ye kazandırma aşamasına geldik. İnşallah önümüzdeki ay bunun ilk fazı olan 2 milyar doların üzerinde bir yatırım paketini duyuracağız" dedi.

29.01.2025 13:48  Güncelleme: 14:09
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2025 yılına ilişkin hedeflerini anlattı. Kacır, Türkiye'nin son 22 yılda OECD ülkeleri arasında sanayi üretimini en fazla artıran ülke olduğunu aktararak, şu değerlendirmede bulundu:

"7 milyar dolara yakın yatırımı Türkiye'ye kazandırma aşamasına geldik. İnşallah önümüzdeki ay bunun ilk fazı olan 2 milyar doların üzerinde bir yatırım paketini duyuracağız. Türkiye'nin yüksek teknoloji üretim ve ihracat kapasitesini 2025'te büyük bir ivmeyle artıracağız. Biz gerçek bir üretim üssüyüz.

"PEŞ PEŞE MÜJDELER DUYURACAĞIZ"

Hedefimiz bu üretim kabiliyetlerini daha yüksek katma değerli ürünlerle, yüksek teknoloji alanlarında gerçekleştireceğimiz yatırımlarla bir üst düzeye çıkarabilmek. İnşallah 2025, elektrikli araç, batarya, güneş hücresi, rüzgar türbini, çip üretimi, AR-GE merkezleri ve yeni çıkacağımız çağrılarla biyoteknoloji, sanayi robotları ve hiper ölçekli veri merkezleri gibi başlıklarda Türkiye'nin yatırımlarla daha hızlı buluştuğu ve milletimize peşi sıra yüksek teknoloji yatırım müjdelerini duyurduğumuz bir yıl olacak."

Bakan Kacır tarih verdi, 2 milyar doların üzerinde yatırım

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Son Dakika Ekonomi Bakan Kacır tarih verdi, 2 milyar doların üzerinde yatırım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • İsmail Can:
    128 milyar dolar yatırım geliyor... 13 9 Yanıtla
    Bilal Fidan:
    128 milyar dolar nereye gitti unutuldu galiba 0 0
  • soner yavuz:
    akşam yatıyorlar yalan sabah kalkıyorlar yalan arkadaş ne bitmez bir yalanınız varmış anlayamadım gitti içibnizde bir tane dürüst yalan söylemeyen vekil veya bakan olmazmı hayatınız yalan üzerine kurulmuş ne yazıkki. 17 2 Yanıtla
  • Yavuz Kobal:
    tamam da bize faydası nedir... 10 2 Yanıtla
  • sus ceo:
    Bu bakan da sürekli müjdeler veriyor ama verilen her müjdeden sonra emekli perişan oldu. Verdiği müjdelerin meyvesi hiç olmuyor. Olsaydı ülkenin ekonomisi dip durumda. Allah kurtarsın bunlardan bizi. 2 0 Yanıtla
  • sus ceo:
    Andersen'den masallar dinledik. Çok boş konuşma ve vatandaşa dokunan bir gelişme yok. 1 0 Yanıtla
  • sus ceo:
    Bu bakan çocukken çok fazla hikaye kitabı okumuş . Sayın bakan, anlattığın her şeyin sonu 'CEK, CAK' ile itiyor. Elle tutulur, gözle görülür hiçbir şey yok . Olsa zaten insanlara açlık sınırının altında maaş vermezsiniz. 1 0 Yanıtla
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