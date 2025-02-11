Tüm market fiyatları tek bir sitede

barış özcan:

Sorun fahiş fiyat zaten, hepsi anlaşıp aynı fiyatı yazıyor olan gene bize oluyor. Marketler arasında fahiş fiyat farkı yokki bu sitenin faydası olsun, hatta ekmeklerine yağ sürer, onda 50 tl olmuş bende 49,50 tl yapayım derler. Siz o fiyatı aşağı çekmek için gayret gösterin, cezada çözüm değil, işin kaynağına yani üreticiyi denetleyinki arada kim neler kazanıyor anlayın, ondan sonra çözüm üretin.