Tüm market fiyatları tek bir sitede - Son Dakika
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Ekonomi

Tüm market fiyatları tek bir sitede

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, gıda enflasyonunun tespitine ilişkin son çalışmaları duyurdu. Marketlerde satılan ürünlerin açılan ortak internet sitesi üzerinden halka duyurulacağını belirtti.

11.02.2025 11:14  Güncelleme: 11:33
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Türkiye'deki 7 zincir marketlerde bulunan 50 bini aşkın ürünün fiyatları artık tek tıkla ulaşılabilir hale geldi. Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Fatih Kacır, fiyatların https://marketfiyati.org.tr linkinden kontrol edilebileceğini açıkladı.

sitede sebzeden bakliyata, temizlik ürünlerine kadar binlerce kalemde fiyatlar karşılaştırılabilecek. Aynı zamanda en yakın mesafedeki market şubeleri de online ortamda ulaşılabilir hale geldi.

Bakan Kacır'ın konuya ilişkin açıklaması şöyle:

Merkez Bankası ve diğer ilgili kamu kurumlarının araştırmaları için TÜBİTAK eliyle yürüttüğümüz çalışmanın ürünü olan internet sitesini tüm vatandaşlarımızın istifadesine ve erişimine açtık.

Böylelikle herkes, zincir market şubelerindeki 50 bine yakın ürünün fiyatını görecek ve karşılaştırma yapabilecek.

Hayırlı olsun!

Bakan Kacır, tüm market fiyatlarının tek bir sitede yer alacağını duyurdu
Tüm market fiyatları tek bir sitede

Mehmet Fatih Kacır, Mehmet Fatih Kacır, Teknoloji, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tüm market fiyatları tek bir sitede - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • OktayA 06:
    umarım güncelleme hızlı olur, günlük fiyat etiketleri değiştiriliyor. web sitesindeki fiyat ile raf etiket fiyatı aynı değil ise ihbar edebilecek miyiz 49 0 Yanıtla
  • Alper Çelik:
    Sonuç olur mu peki? 15 24 Yanıtla
  • barış özcan:
    Sorun fahiş fiyat zaten, hepsi anlaşıp aynı fiyatı yazıyor olan gene bize oluyor. Marketler arasında fahiş fiyat farkı yokki bu sitenin faydası olsun, hatta ekmeklerine yağ sürer, onda 50 tl olmuş bende 49,50 tl yapayım derler. Siz o fiyatı aşağı çekmek için gayret gösterin, cezada çözüm değil, işin kaynağına yani üreticiyi denetleyinki arada kim neler kazanıyor anlayın, ondan sonra çözüm üretin. 23 0 Yanıtla
  • Tahsin Celik:
    inanılmaz farklılıklar var bir ürün 2 katından fazlaya satan var markette serbest piyasa kalkmalı bir % belirlenmeli kârlılıklarında fazlası satan cezalandırılmalı konu tamamen çözülecektir 13 2 Yanıtla
  • Faruk K:
    Herkes yaptığı işten çok kar edip çabuk vakitte zengin olmayı istiyor. Yine herkes alışverişte herseyin ucuz olmasını isteyen bir kafa yapısı var. Satarken iyi para etsin ama alırken ucuz olsun gibi bir kafa yapısı var. Allah bize akıl fikir versin. Amin 9 1 Yanıtla
  • Halis Çelik:
    serbest piyasa var diyoruz tamamda kardesim boyle zamanlarda niye hiç bi ürune müdahale edilmiyo elinde yetki var her imkan var etmiyorsun ekmeğe ediyorsunuz müdahale 4 2 Yanıtla
  • Tolga A.:
    Almanya’da her ürünün satış fiyatı bellidir. her markette aynıdır. marketler müşteri çekebilmek için broşür basar ve dağıtır. her hafta belirli ürünlerde ciddi indirim yaparlar. 3 0 Yanıtla
  • OktayA 06:
    Site şu anda 7 zincir marketin fiyatını karşılaştırmaya imkan sağlıyor. • Bim (#BIMAS) • Migros (#MGROS) • Şok Marketler (#SOKM) • CarrefourSA (#CRFSA) • Tarım Kredi Kooperatifi • A101 • Hakmar 0 0 Yanıtla
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