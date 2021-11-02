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Bakan Karaismailoğlu, Konya'da çevre yolu açılışı töreninde konuştu Açıklaması - Son Dakika

Bakan Karaismailoğlu, Konya'da çevre yolu açılışı töreninde konuştu Açıklaması

02.11.2021 18:07
Bakan Karaismailoğlu, Konya'da çevre yolu açılışı töreninde konuştu Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Beyşehir Çevre Yolu'nun 202 ton karbon emisyon azalımı sağlayacağını ve göller yöresi turizmine canlılık katacağını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Beyşehir Çevre Yolu'nun 202 ton karbon emisyon azalımı sağlayacağını ve göller yöresi turizmine canlılık katacağını söyledi.

Karaismailoğlu, Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen Çevre Yolu Açılış Töreni'nde, AK Parti hükümetleri döneminde başta karayolları olmak üzere, ulaşımda yatırım ve atılımların devam etiğini belirtti.

Ulaşım ve haberleşme alanları için 2003-2021 yıllarında 1 trilyon 131 milyar 400 milyon liranın üzerinde yatırım yapıldığını anımsatan Karaismailoğlu, "Vatandaşlarımızın daha rahat, güvenli ve hızlı yolculuk yapabilmelerini sağlamak amacıyla, otoyol uzunluğumuzu, iki katından fazla artırarak, 3 bin 532 kilometreye çıkarmanın haklı sevincini hep birlikte yaşıyoruz. Derin vadi ve coşkun akarsularımızı köprü ve viyadüklerle aştık. Köprü ve viyadük uzunluğunu 708 kilometreye çıkardık. Geçit vermeyen dağları ise tünellerle aşmasını bildik. 50 kilometre olan tünel uzunluğumuzu 631 kilometreye çıkardık. Devam eden yatırımlarımızla bu sayılar çok daha artacaktır." diye konuştu.

"Konya'ya 174 köprü kazandırdık"

Karaismailoğlu, Konya'nın bölünmüş yol uzunluğunu 167 kilometreden, 1247 kilometreye ulaştırdıklarını dile getirerek, "Konya'da, 600 kilometre tek yol yapım ve onarımı ile 1136 kilometre bitümlü sıcak kaplamalı yolu da hizmete açtık. 613 metre uzunluğunda çift tüp tünel ile toplam 9 bin 686 metre uzunluğunda tam 174 köprüyü Konya'ya kazandırdık. Bizden önce Konya'daki karayolları yatırımları için sadece 972 milyon lira harcanmıştı. Biz bunu Konya'ya reva göremezdik. 2003-2021 döneminde bu miktarı 11 kat artırarak 11 milyar 563 milyon liraya yükselttik." ifadelerini kullandı.

Çevre yolunun da Beyşehir'de kara yolu trafiğini rahatlatacağını belirten Karaismailoğlu, yolun 8,3 kilometre uzunlukta, 5 hemzemin kavşak ve 14 kutu menfez ve 2 alt geçitten oluştuğunu anlattı.

Beyşehir Çevre Yolu'nun platform genişliğinin 26 metre olduğunu ifade eden Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Dört şeritli çevre yolumuz, Konya-Beyşehir-Derebucak- Antalya yolunun Beyşehir geçidini rahatlatacaktır. Aynı zamanda, bölgenin transit karayolu geçişini ilçe dışına alarak, daha güvenli, daha hızlı ve konforlu ulaşıma kavuşuyoruz. Projemizin hayata geçmesi trafik yoğunluğunu ve beklemelerin ortadan kaldıracak. Böylece, zamandan 3,8 milyon lira, akaryakıttan 500 bin lira olmak üzere; yıllık 4,3 milyon lira tasarruf sağlayacağız. 202 ton karbon emisyon azalımı sağlayacak çevre yolumuz aynı zamanda, göller yöremizin turizmine de ciddi anlamda canlılık katacaktır."

Konuşmaların ardından Bakan Karaismailoğlu kendisine eşlik eden Vali Vahdettin Özkan, AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır ile çevre yolunun açılışını yaptı.

"AK Parti, Türk siyasi tarihine adeta bir mühür vurmuştur"

Bakan Karaismailoğlu, daha sonra AK Parti İlçe Başkanlığında partililerle bir araya geldi.

AK Parti iktidarının, hizmet aşkıyla 19 yılı geride bıraktığını belirten Karaismailoğlu, "Siyasi tarihimizde ilk kez bu kadar uzun süreli bir istikrar dönemi oluşmuş ve bu dönemde hayata geçirilen dev reformlar, hizmetler ve eserlerle AK Parti, Türk siyasi tarihine adeta bir mühür vurmuştur." dedi.

Karaismailoğlu, 2002'de 36 milyar dolar olan ihracatın, geçen yıl Kovid-19 salgınına rağmen 169,5 milyar dolara yükseldiğini hatırlattı.

Saatte 160 kilometre hıza uygun prototip montajı ve fabrika testleri tamamlanan Milli Elektrikli Hızlı Tren setini milletin hizmetine sunacakların aktaran Karaismailoğlu, "Milli haberleşme uydumuz Türksat 6A'nın montaj, entegrasyon ve testleri Ankara'daki Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'nde devam ediyor. Uydunun üretim ve test sürecinin 2022 sonunda tamamlayarak, 2023 yılı ilk çeyreği içinde de fırlatılmasını planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu, daha sonra beraberindekilerle ilçe esnafını ziyaret etti.

Akşehir'den Beyşehir'e geçen Karaismailoğlu, yol üzerinde uğradığı Hüyük'te esnaf ile görüştü, Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem'i ziyaret etti.

Bakan Karaismailoğlu, Konya'da çevre yolu açılışı töreninde konuştu Açıklaması
Bakan Karaismailoğlu, Konya'da çevre yolu açılışı töreninde konuştu Açıklaması
Bakan Karaismailoğlu, Konya'da çevre yolu açılışı töreninde konuştu Açıklaması
Bakan Karaismailoğlu, Konya'da çevre yolu açılışı töreninde konuştu Açıklaması
Bakan Karaismailoğlu, Konya'da çevre yolu açılışı töreninde konuştu Açıklaması

Beyşehir, Hisarcık, AK Parti, Konya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bakan Karaismailoğlu, Konya'da çevre yolu açılışı töreninde konuştu Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Bakan Karaismailoğlu, Konya'da çevre yolu açılışı töreninde konuştu Açıklaması - Son Dakika
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