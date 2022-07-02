Bakan Karaismailoğlu müjdeyi verdi! Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz olacak - Son Dakika
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Bakan Karaismailoğlu müjdeyi verdi! Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz olacak

02.07.2022 18:03
Bakan Karaismailoğlu müjdeyi verdi! Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, katıldığı canlı yayın programında Kurban Bayramı için beklenen müjdeyi kamuoyu ile paylaştı. Bakan Karaismailoğlu, devletin işlettiği köprü ve otoyolların bayramda ücretsiz olarak hizmet vereceğini söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TRT Haber'in canlı yayınına katılarak önemli açıklamalarda bulundu. Yap-İşlet-Devret modeline ilişkin muhalefetin tarafından yapılan eleştirilere yanıt veren Bakan Karaismailoğlu, bayramda da köprü ve otoyolların ücretsiz olacağını müjdesini verdi.

"DAHA 1 KURUŞ ÖDEMEDİK"

Yap-işlet-devret modeline yönelik eleştirilere 1915 Çanakkale Köprüsü üzerinden cevap veren Karaismailoğlu, "Bakın daha 1 kuruş ödemedik. Proje bitti, 4 yıl gibi kısa bir sürede bitti. 2 milyar 545 milyon euroluk finansal giderin bir geri dönüşü olacak. Ortalama süreye geldiğinde artıya geçmeye başlayacak. 2040 yılına geldiğimizde bu projeler sayesinde bütün ulaştırma altyapı bakanlığı artık kendi gelirini kendi üreten bir bakanlık haline dönecek bu projeler sayesinde." dedi.

"REKOR SÜREDE METROYU BİTİRİP HİZMETE AÇIYORUZ"

Karaismailoğlu, İstanbul'da yapımını üstlendikleri Kağıthane-İstanbul Havalimanı hattının okullar açılmadan önce hizmete gireceğini belirtti. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir metro hattını da yaz sonu açmayı hedeflediklerini kaydeden Karaismailoğlu, "Gelişmiş ve çok yüksek metroyu İstanbul Büyükşehir Belediyesi yapamayacağını söylediği için biz ondan hızlıca devraldık ve tam iki yıllık kısa bir sürede rekor bir zamanda bu metroyu bitirip vatandaşın hizmetine sunuyoruz." diye konuştu.

"YÜKSEK HIZLI TREN HATLARI ARTACAK"

Demiryolu yatırımlarını hatırlatan Bakan Karaismailoğlu, 8 ilde olan hızlı tren hatlarını 52 ile çıkarmayı amaçladıklarını dile getirdi. Karaismailoğlu, önümüzdeki yılın ilk aylarında Ankara-Sivas hızlı tren hattını açacaklarını, onun yanında da devam eden tam 4500 kilometrelik demiryolu yatırımları olduğunu söyledi.

DEVLETİN İŞLETTİĞİ OTOYOLLAR VE KÖPRÜLER

  • İzmir - Çeşme Otoyolu
  • İzmir - Aydın Otoyolu
  • 15 Temmuz Şehitler Köprüsü
  • Fatih Sultan Mehmet Köprüsü
  • Çukurova Otoyolları (Adana Doğu Alın - Şanlıurfa kesimi)
  • Çukurova Otoyolları (Niğde - Mersin - Adana Batı Kesimi)
  • Avrupa Otoyolu (Mahmutbey - Edirne Kesimi)
  • Anadolu Otoyolu (Çamlıca İstasyonu - Akıncı Kesimi)
  • Gebze - Orhangazi - İzmir (İzmit Körfez geçişi ve bağlantı yoları dahil)
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Son Dakika Ekonomi Bakan Karaismailoğlu müjdeyi verdi! Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz olacak - Son Dakika


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