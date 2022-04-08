Bakan Kirişci: 150 milyon liralık destekleme ödemelerini hesaplara aktarıyoruz - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Kirişci: 150 milyon liralık destekleme ödemelerini hesaplara aktarıyoruz

08.04.2022 13:30
Bakan Kirişci: 150 milyon liralık destekleme ödemelerini hesaplara aktarıyoruz

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "150 milyon 167 bin 123 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz" dedi.

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "150 milyon 167 bin 123 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz" dedi.

Bakan Kirişci, Twitter'daki hesabından tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin açıklama yaptı. Bakan Kirişci, "150 milyon 167 bin 123 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Emek veren, alın teri döken çiftçi kardeşlerime hayırlı ve bereketli olsun" dedi.


YORUMLAR
500
Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: '150 milyon 167 bin 123 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz.' Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: '150 milyon 167 bin 123 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz.' Son Dakika | MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir Bakan Kirişci ile görüştü Son Dakika | MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir Bakan Kirişci ile görüştü

Bekir Pakdemirli, Vahit Kirişci, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Bakan Kirişci: 150 milyon liralık destekleme ödemelerini hesaplara aktarıyoruz - Son Dakika


Son Dakika
13:35 Senatör olmaya hazırlanan Dr. Mehmet Öz'ün kişisel serveti dudak uçuklattı
13:32 Herkes Löw'ü bekliyor ama Ali Koç Jorge Jesus'la anlaştı
13:17 9 yerinden bıçaklayıp öldürmeden önce, kadına 3 seçenek sunmuş: Seçeneklerden biri denize atlamak!
13:04 Bu kadarı filmlerde olur: 19 yıldır ailesini arayan genç, öz babası ve kardeşiyle aynı işyerinde çalışmış
12:53 Kendisine 7.5'ten 8 veren İmamoğlu'na Belediye Başkanı Yazıcı'dan gündem olacak sözler: 10 üzerinden sıfır veriyorum
12:39 Nagihan ve Nisa'nın "doping" tartışmasına eski yarışmacı Turabi de katıldı: Survivor hatasız yaşamaya elverişli değildir
12:34 Pazar ziyaretinde bulunan İmamoğlu ve vatandaşın diyaloğu dikkat çekti: Güzel mi fiyatlar?
12:31 Ukrayna'da tren istasyonuna saldıran Rusya'dan akıl almaz savunma: Silahları vurduk
12:15 Sürü bir koyunu izledi, önce o atladı sonra geri kalanı: 45 koyun ve kuzu geçide atlayıp telef oldu
12:12 Derbi öncesi FB'li Mert Hakan'dan iddialı sözler: Galatasaray'a Kadıköy'den çıkış olmadığını göstereceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2022 13:41:17. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Kirişci: 150 milyon liralık destekleme ödemelerini hesaplara aktarıyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement