Bakan Kirişci'den 'ayçiçek yağı' açıklaması - Son Dakika
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Bakan Kirişci'den 'ayçiçek yağı' açıklaması

06.03.2022 10:37
Bakan Kirişci'den 'ayçiçek yağı' açıklaması

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Ayçiçek yağı gibi temel gıda ürünlerinde yeterli stok bulunmadığı yönünde paylaşılan bilgiler doğru değildir.

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Ayçiçek yağı gibi temel gıda ürünlerinde yeterli stok bulunmadığı yönünde paylaşılan bilgiler doğru değildir. Ülkemizin yeterli miktarda ayçiçek yağı stoku bulunmaktadır. Asılsız iddialara itibar etmeyin" dedi.

Bakan Kirişci, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medyada Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan krizin gıda piyasalarında arz eksikliğine yol açtığı yönünde haberler yer aldığını belirterek, "Ayçiçek yağı gibi temel gıda ürünlerinde yeterli stok bulunmadığı ve bu nedenle piyasa fiyatlarının arttığına yönelik gerçeği yansıtmayan spekülasyonlara yer verildiği görülmüştür. Ülkemizde ayçiçeği üretiminde son yıllarda önemli artışlar yaşanmıştır. Toplam ayçiçeği üretimimiz 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 17 artmıştır. Ayçiçeği üretimindeki son yıllardaki artışa rağmen, yurt içindeki tüketimin artması ve pandemi koşullarında artan talep nedeniyle ihtiyacımızın bir kısmı ithalat yoluyla karşılanmaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan son gelişmeler yakından takip edilmekte olup, bitkisel yağ arzında sorun yaşanmaması için her türlü tedbir alınmaktadır. Bu kapsamda alternatif ülkeler ve alternatif yağ çeşitleri için gerekli çalışmalar yapılmış, ayrıca ayçiçeği yağ ihracatı da durdurularak, mevcut stokların yurt içi tüketimi karşılayacak şekilde yönetilmesi sağlanmıştır" dedi.

'HER TÜRLÜ PLANLAMA YAPILMIŞTIR'

Bununla birlikte ülke genelindeki mevcut yağış durumunun, ayçiçeği ve kanola gibi yağlı tohumlu bitkilerin üretimine olumlu yansıdığını kaydeden Kirişci, "Bu çerçevede, Çukurova Bölgesi'nde başlayacak ilk hasada kadar gerekli her türlü planlama yapılmıştır. Ülkemizin 1-1,5 aylık tüketimimize ancak yetecek kadar ayçiçek tohumu ve yağı stoku bulunduğu iddiaları tamamıyla gerçek dışıdır. Gerek üretimimiz, gerek sektörün tedarikleri ve devir stoklarımız dikkate alındığında; ülkemizin yeterli miktarda ayçiçek yağı stoku bulunmaktadır. Netice itibarıyla kamuoyuna yansıyan iddialar gerçeği yansıtmamakta olup halkımızın endişe edeceği bir durum söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.


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Bekir Pakdemirli, Togo Cumhuriyeti, Vahit Kirişci, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Bakan Kirişci'den 'ayçiçek yağı' açıklaması - Son Dakika


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