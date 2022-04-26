Bakan Kirişci, Gümüşhane Bahçecik Barajı Su Tutma Programı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Bakan Kirişci, Gümüşhane Bahçecik Barajı Su Tutma Programı'nda konuştu Açıklaması

26.04.2022 14:51
Bakan Kirişci, Gümüşhane Bahçecik Barajı Su Tutma Programı'nda konuştu Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Bahçecik Barajı'nın Gümüşhane il merkeziyle iletim hattı güzergahında bulunan yerleşim yerlerinin 2050'ye kadar olan içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayacağını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Bahçecik Barajı'nın Gümüşhane il merkeziyle iletim hattı güzergahında bulunan yerleşim yerlerinin 2050'ye kadar olan içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayacağını bildirdi.

Kirişci, Gümüşhane Bahçecik Barajı Su Tutma Programı'na çevirim içi olarak katıldı. Etkinlik, Kirişci'nin talimatıyla barajdaki beton bloğun indirilmesi ve Gümüşhane İl Müftüsü Mehmet Sırrı Şık'ın duasıyla başladı.

Bakan Kirişci, barajın inşaatına 2017 yılında başlandığını ve toplam yatırım bedelinin 300 milyon lira olduğunu ifade etti.

Temelden yüksekliği 67 metre olan Bahçecik Barajı'nın depolama kapasitesinin 3 milyon 210 bin metreküp olduğunu belirten Kirişci, şunları kaydetti:

"Baraj, Gümüşhane il merkeziyle iletim hattı güzergahında bulunan yerleşim yerlerinin 2050 yılına kadar olan içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayacak. Baraj kapsamındaki arıtmayla ilgili tesis projesine de bu yıl itibarıyla başlanacak. Bu 419 milyon liralık bir projenin 5,5 milyon metreküp yıllık kapasitesi olacak. 170 bin kişinin arıtılmış içme suyu ihtiyacı karşılanacak."

Türkiye'nin su zengini bir ülke olmadığına ve bu konuda birtakım zorluklar yaşandığına işaret eden Kirişci, suyun tasarruflu kullanılmasının önemine dikkati çekti.

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Bekir Pakdemirli, Vahit Kirişci, Gümüşhane, su, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bakan Kirişci, Gümüşhane Bahçecik Barajı Su Tutma Programı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika


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