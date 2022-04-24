Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Niğde'de fasulye tohumu dağıttı Açıklaması - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Niğde'de çiftçilere kuru fasulye tohumu dağıttı.

Niğde Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde düzenlenen tohum dağıtım töreninde konuşan Kirişci, Türkiye'nin yaklaşık 23,5 milyon hektarlık üretim alanı bulunduğunu söyledi.

Kirişci, bu üretim alanının bir bölümünde farklı gerekçelerle üretim yapılmadığına, yapılamadığına veya üretim yapılma konusunda bir isteksizlik olduğuna dikkati çekti.

Bakanlık olarak başlattıkları projeye değinen Kirişci, "Türkiye genelinde bu yıl, 100 bin hektar civarında alanın yeniden üretimle buluşması, tohuma kavuşması ve bunun ürüne dönüşmesi projemiz gerçekleşecek. Bu tür çalışmaların, sembolik de görülse üretmek adına önemli bir motivasyon sağladığını belirtmek isterim. Bu yıl da yaklaşık 130 milyon Türk lirasına tekabül eden meblağ, projenin finansmanı için kullanıldı, kullanılıyor." dedi.

Kirişci, Niğde'nin kuru fasulye üretiminde önemli olduğunu ve projenin üretime bir miktar daha katkıda bulunmuş olacağını dile getirerek, "Allah izin verirse, yarın Sayın Cumhurbaşkanı'mız muhtemelen bunu açıklıyor olacak ki Türkiye'nin 2 milyon hektarlık ekilmeyen alanıyla ilgili de bu proje kapsamına alınmış olacak ve bu çerçevede tohum desteği yüzde 75 nispetinde sübvanse edilerek üreticilerimize dağıtılıyor olacak. Bu yönü itibarıyla hayırlı bir iştir dedik. Çünkü bizim öncelikle üretmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Özellikle fasulye gibi stratejik ürünlerin yeni üretim alanlarının devreye girmesiyle üretim miktarının artacağını belirten Kirişci, aslında üreticilerin ürettiğini ancak ülke nüfusunun her yıl yaklaşık bir milyon arttığını kaydetti.

Kirişci, son 20 yılda 65 milyon olan nüfusun 85 milyona çıktığına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Bu belki bazen görülmüyor, fark edilmiyor gibi olabilir ama bizim gibi meslek mensuplarının mutlaka bunu hatırlatması ve bu ülkede, üretenlerin, bu artan nüfusu da doyurma çabası içinde olduğunu görmemiz gerekiyor. Türkiye bir taraftan üretiyor bir taraftan da ürettiğini yurt dışına ihraç ediyor. İnşallah bugün bu sembolik etkinlikle üreticilerimizin daha fazla fasulye üretmesini destekliyor, teşvik ediyor olduğumuzu bir kez daha göstermiş olacağız."

Konuşmaların ardından Kirişci, üreticilere kuru fasulye tohumu dağıttı. Programda, toplamda 25 ton kuru fasulye tohumu dağıtıldı.

Törene Vali Yılmaz Şimşek, Tarım ve Orman Bakan Yardımcıları Ebubekir Gizligider ve Nihat Pakdil, AK Parti Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, Belediye Başkanı Emrah Özdemir ile üreticiler katıldı.

Bakan Kirişci, daha sonra kent merkezindeki bir meyve suyu fabrikasını gezerek yetkililerden bilgi aldı.