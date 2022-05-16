Bakan Kirişci, Osmaniye'de darbedilen orman muhafaza memuru Yıldız ile görüştü - Son Dakika
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Bakan Kirişci, Osmaniye'de darbedilen orman muhafaza memuru Yıldız ile görüştü

16.05.2022 00:45
Bakan Kirişci, Osmaniye'de darbedilen orman muhafaza memuru Yıldız ile görüştü

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Osmaniye'de kaçakçılarla mücadele ederken darbedilerek ağır yaralanan orman muhafaza memuru Atilla Yıldız'ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Osmaniye'de kaçakçılarla mücadele ederken darbedilerek ağır yaralanan orman muhafaza memuru Atilla Yıldız'ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kirişci, sosyal medya hesabından, Osmaniye'de darbedilen orman muhafaza memuru Yıldız ile ilgili paylaşımda bulundu.

Bakan Kirişçi, paylaşımında, "Osmaniye'de kaçakçılarla mücadele ederken ağır yaralanan orman muhafaza memurumuz Atilla Yıldız'ı arayarak geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Osmaniye Valimiz Erdinç Yılmaz ile de durumu değerlendirerek, hukuki süreci yakından takip edeceğimi belirttim" ifadesini kullandı.

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Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bakan Kirişci, Osmaniye'de darbedilen orman muhafaza memuru Yıldız ile görüştü - Son Dakika


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