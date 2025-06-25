Bakan Kurum'dan 'kiralık sosyal konut müjdesi - Son Dakika
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Ekonomi

Bakan Kurum'dan 'kiralık sosyal konut müjdesi

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Bakan Kurum\'dan \'kiralık sosyal konut müjdesi
25.06.2025 21:20
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Bakan Kurum\'dan \'kiralık sosyal konut müjdesi
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İstanbul'da kiralık konut projelerinin hayata geçireleceğini duyuran Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bu sayede hem kentsel dönüşüme katkı sağlanacak hem de kentteki yüksek kira artışları aşağı çekilecek" ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Sanayi Odası Meclisi Haziran Ayı Olağan Toplantısı'nda konuştu.

Bakan Kurum'dan 'kiralık sosyal konut müjdesi

İSTANBUL'DA 'KİRALIK SOSYAL KONUT' PROJESİ

İstanbul'da kiralık konut projelerinin hayata geçirileceğini açıklayan Bakan Kurum, bu adımla kentsel dönüşüm sürecinin hız kazanacağını, aynı zamanda kira fiyatlarının dengelenerek düşürülmesinin hedeflendiğini belirtti. Kurum, "İstanbul'un Anadolu ve Avrupa yakalarında kiralık sosyal konutlar inşa edilecek. Bu sayede hem kentsel dönüşüme katkı sağlanacak hem de kentteki yüksek kira artışları aşağı çekilecek." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum'dan 'kiralık sosyal konut müjdesi

'SANAYİ'DE DÖNÜŞÜM' PROJESİ

Jeopolitik risklere de dikkat çeken Bakan Kurum, Türkiye genelinde sanayi tesislerinin her türlü savaşa hazır hale getirilmesi gerektiğini ifade etti. "İstanbul'daki sanayicilerimize bir müjde vermek istiyorum" diyen Bakan Kurum, "İstanbul Sanayi Odası ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikli Bakanlığı iş birliği ile Sanayi'de Dönüşüm Projesi'ni başlatıyoruz. Bu proje ile talep edilmesi üzerine İstanbul'daki sanayi tesislerinin Anadolu'ya taşınma sürecini başlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sosyal Konut, Murat Kurum, İstanbul, Ekonomi, Emlak, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Kurum'dan 'kiralık sosyal konut müjdesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • yusufkaan5:
    İstanbula uygun konut yapmayın! zaten nüfus ve trafik patlaması yaşanıyor. Daha çok nüfus çekmenin alemi yok. 29 7 Yanıtla
  • n5685244:
    yeter artık kiralık evlere çözüm yıllardır gundende hala aynı sıkıntı devam ediyor 31 2 Yanıtla
  • Emekli Tahminci:
    SAYIN CUMHURBAŞKANIMİZ VE SAYIN BAKANIMIZ SÖZÜNÜZDE DURUN ADANA SEYHAN YEŞİLEVLER MAHALL5...NO.19 SAYILIVYERDEKİ MEHMET S...A AİR ORTA HASARLI YIKILAN EVİNİ NİYE VERMİYORSUN SEN O MEMURLARINA SÖYLE SİZE EV YOK DİYECEK SÖZÜ SİZDENMİ ALIYOR 91 YAŞINDAKİ BABAMIN EVİ YIKILIYOR MEMUR BEYLER SİZE EV YOK DİYORLAR HANİ ORTA HASARLI EVLER YIKILIP EV VERİLECEKTİ BUFAMI YALAN CİMERDENDE CEVAP DÜZGÜN ALAMADIK 25 5 Yanıtla
  • 2025Nisre.:
    yaw birşey soracağım bizi bu hallere kim düşürdü 25 2 Yanıtla
  • Ali Akkaya:
    insanlarla eğlenmeye devam edin siz 24 2 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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