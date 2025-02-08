Bakan Mehmet Şimşek'ten 'bütçe faize gidiyor' eleştirilerine yanıt - Son Dakika
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Ekonomi

Bakan Mehmet Şimşek'ten 'bütçe faize gidiyor' eleştirilerine yanıt

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bütçenin faize gittiği yönündeki eleştirilere yanıt verdi. Şimşek, ''Bütçe faize gidiyor demek için ya kötü niyetli olmak lazım ya da rakamlara bakmamış olmak lazım'' dedi.

08.02.2025 23:41  Güncelleme: 23:51
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bütçenin faize gittiği yönündeki eleştirilere verdiği yanıtta "Bütçe faize gidiyor demek için ya kötü niyetli olmak lazım ya da rakamlara bakmamış olmak lazım" ifadelerini kullandı.

Bakan Mehmet Şimşek, TV100 canlı yayınında gazetecilerin Türkiye'nin ekonomik hamlelerine ilişkin sorularına yanıt verdi. Dikkat çeken açıklamalarda da bulunan Bakan Şimşek, bütçenin faize gittiği yönündeki eleştirilere yanıt verdi.

"YA KÖTÜ NİYETLİ OLMAK YA DA RAKAMLARA BAKMAMIŞ OLMAK LAZIM"

Açıklamalarında "Bütçe faize gidiyor demek için ya kötü niyetli olmak lazım ya da rakamlara bakmamış olmak lazım" diyen Şimşek, "2002 yılında ülkenin milli geliri 100 TL ise 14 TL'si faize gidiyor. 2022'de milli gelir 100 TL ise 3 TL'si faize gidiyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Mehmet Şimşek\'ten \'bütçe faize gidiyor\' eleştirilerine yanıt

Mehmet Şimşek, Politika, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Mehmet Şimşek'ten 'bütçe faize gidiyor' eleştirilerine yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (33)

  • Semih Aymergen:
    iyi bir yerde okuyup başarılı olmadıysan, herhangi bir meslek sahibi değilsen, tek maaşliysan, cesur değilsen ve risk almiyorsan değil Türkiye de Norveç te de gecinemezsin. işsiz bir mühendis, başarısız bir öğrenci ve ne iş olursa yaparım diye iş bekleyen biriysen bu senin suçun. 23 yılda sen kendini ne kadar geliştirdin ne öğrendin ve kendine ne kattın otur bir özeleştiri yap. oturduğun yerde devlet seni beslemez. yada oy verdin diye sorumlulukların bitmez 951 225 Yanıtla
  • Ercan Karatas:
    Ekonomi Kötü Mü Kötü Yönetebiliyormusunuz Hayır O Yüzden hiç kimseyle tartışmaya gerek yok Allah göz vermiş akıl vermiş beyin vermiş 346 548 Yanıtla
  • sus ceo:
    Emekliler AKP MHP HÜDA PAR koalisyonunu sandığa gömecek. Yaşasın İmamoğlu, yaşasın Mansur Yavaş. Hangi aday çıkarsa sizi silindir gibi edecek. Yerel seçimlerde ezdiği gibi. 460 394 Yanıtla
  • melih döşemecioğlu:
    işiniz gücünüz yalan dolan algı oluşturmak başka bir halt ettiğiniz yok. 276 448 Yanıtla
  • Yusuf Yücel:
    Borsada insanları soyup soğana çeviriyorlar haberin yoksa haberin olsun memedim. 262 382 Yanıtla
  • Çelikk:
    Tâbi yaa ekonomi çöktü 176 371 Yanıtla
  • Tatar9515:
    ingilterede okuyon dan hayır gelmez 103 369 Yanıtla
  • Ahmed Mehmed:
    Sanki veriler doğru. Önce Tüik ten elinizi çekin 137 330 Yanıtla
  • Asım Furuncu:
    2022 yılı demissiniz ya 2025 yılında 100? kaçı faize gidiyor 88 275 Yanıtla
  • Sagamore:
    doğru söylüyor ingiliz ajanı,para da faizde 5 li çeteyle ,saray sülalesine gidiyor 13 299 Yanıtla
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