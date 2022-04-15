Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, bayram öncesi çiftçilere güzel bir haber verdi. Bakan Kirişçi, "3 milyar 582 milyon 67 bin 553 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugünden itibaren çiftçilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz." dedi.
Söz konusu destekler şöyle:
Destekler TC Kimlik Numarası'na göre yapılacak. TC'sinin son hanesi 0,2,4 olanlar bugün saat 18.00'den sonra, TC'sinin son hanesi 6,8 olanlar yarın saat 18.00'den sonra paralarını hesaplarından çekebilecek.
Son Dakika › Ekonomi › Bakan müjdeyi verdi! 3,5 milyar liralık tarımsal destek ödemeleri bugün başlıyor - Son Dakika