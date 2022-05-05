Bakan Muş: Nisan ayında ihracatımız 23,4 milyar dolar - Son Dakika

TİCARET Bakanı Mehmet Muş, "Nisan ayında ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 24,6 artışla 23,4 milyar dolar olmuştur. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamıdır" dedi.

Bakan Muş, bakanlık binasında düzenlenen basın toplantısında, nisan ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Muş, küresel ekonomide son dönemde yaşanan bütün bu olumsuz gelişmelere rağmen Türkiye'nin, ihracatta 2021 yılındaki büyük başarısının ardından, 2022 yılının ilk dört ayında da güçlü performansını devam ettirdiğini söyledi.