Bakan Muş, şubat ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı: (1) - Son Dakika
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Bakan Muş, şubat ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı: (1)

02.03.2022 11:58
Bakan Muş, şubat ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı: (1)

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ihracatın geçen yılın şubat ayına göre yüzde 25,4 artışla 20 milyar dolar olduğunu belirterek, "Bu rakam, tüm zamanların en yüksek şubat ayı ihracat rakamıdır.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ihracatın geçen yılın şubat ayına göre yüzde 25,4 artışla 20 milyar dolar olduğunu belirterek, "Bu rakam, tüm zamanların en yüksek şubat ayı ihracat rakamıdır." dedi.

Bakan Muş, Ticaret Bakanlığı Konferans Salonu'nda Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ile düzenlediği basın toplantısında şubat ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.

İhracatta 2021 yılı boyunca yakalanan ivmenin bu yıl da devam ettiğini anlatan Muş, "İhracatımız geçtiğimiz yılın şubat ayına göre yüzde 25,4 artışla 20 milyar dolar olmuştur. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek şubat ayı ihracat rakamıdır." diye konuştu.

Muş, ithalatın ise şubat ayında yaşanan son yılların en ağır ve beklenmedik kış koşulları ve enerji fiyatlarındaki artışların bir sonucu olarak 28,1 milyar dolar olduğunu bildirerek, şu bilgileri paylaştı:

"Bu gelişmelerle şubat ayında dış ticaret hacmimiz, geçtiğimiz yıla göre yüzde 36,4 artışla 48,1 milyar dolara yükselmiştir. Nitekim, şubat ayında enerji ithalatımız 8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Keza enerji hariç bakıldığında, şubat ayında ithalatımız 20,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Yine şubat ayında, ihracatın ithalatı karşılama oranı, enerji hariç yüzde 95,4 olarak kaydedilmiştir."

Bir diğer önemli gösterge olarak ihracatçı firma sayısının, geçen yılın aynı dönemine kıyasla 5 binden fazla artış gösterdiğine dikkati çeken Muş, şunları kaydetti:

"Tüm bu veriler ışığında ülkemiz, açıkça ifade etmek gerekirse, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla oldukça güçlü bir ihracat performansı ortaya koymuştur. 2022 yılının devamında da bu güçlü performansın süreceğine ve ihracatta yeni rekorlara ulaşacağımıza inancımız tamdır. Zira yıllıklandırılmış ihracat rakamımız, 2022 Orta Vadeli Program hedefimiz olan 230,9 milyar doları aşarak 231,9 milyar dolara ulaşmıştır. Hedefimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği üzere 2022 yılında 250 milyar dolar ihracat hedefini yakalamak ve geçmektir."

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YORUMLAR
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Bakan Muş: 'Yıllık ihracat, 2022 OVP hedefini aşarak 231,9 milyar dolara ulaştı. Bakan Muş: 'Yıllık ihracat, 2022 OVP hedefini aşarak 231,9 milyar dolara ulaştı. Son dakika haber | Ticaret Bakanı Muş: 'İhracat geçtiğimiz yılın şubat ayına göre yüzde 25,4 oranında artışla 20 milyar dolar olmuştur. Son dakika haber | Ticaret Bakanı Muş: 'İhracat geçtiğimiz yılın şubat ayına göre yüzde 25,4 oranında artışla 20 milyar dolar olmuştur. Hırdavatçılar, 'kolektif' hareketle katma değerli ihracata odaklandı Hırdavatçılar, 'kolektif' hareketle katma değerli ihracata odaklandı

Türkiye, İhracat, dolar, Muş, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bakan Muş, şubat ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı: (1) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Muş, şubat ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı: (1) - Son Dakika
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