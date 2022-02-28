Bakan Nebati: "2021'de G-20, OECD ve AB ülkeleri arasında en yüksek büyüme sağlayan ülke olduk" - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Nebati: "2021'de G-20, OECD ve AB ülkeleri arasında en yüksek büyüme sağlayan ülke olduk"

28.02.2022 12:41
Bakan Nebati: "2021'de G-20, OECD ve AB ülkeleri arasında en yüksek büyüme sağlayan ülke olduk"

Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, Türkiye ekonomisinin 2021'de yüzde 11 büyüdüğünü hatırlatarak, "Bu performans ile 2021 yılında verisi açıklanan G-20, OECD ve AB ülkeleri arasında en yüksek büyüme sağlayan ülke olduk" ifadelerine yer verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, Türkiye ekonomisinin 2021'de yüzde 11 büyüdüğünü hatırlatarak, "Bu performans ile 2021 yılında verisi açıklanan G-20, OECD ve AB ülkeleri arasında en yüksek büyüme sağlayan ülke olduk" ifadelerine yer verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı, geçen yıla ilişkin üretim yöntemiyle hesaplanan gayrisafi yurt içi hasıla sonuçlarına göre Türkiye ekonomisinin 2021'de yüzde 11 büyümesini, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla değerlendirdi.

Nebati, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ekonomimiz 2021 yılı son çeyreğinde yıllık bazda reel olarak yüzde 9,1 oranında büyüdü. Böylece 2021 yıl genelinde büyüme yüzde 11 olarak gerçekleşti. Bu performans ile 2021 yılında verisi açıklanan G-20, OECD ve AB ülkeleri arasında en yüksek büyüme sağlayan ülke olduk." - ANKARA

YORUMLAR
500
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: 'Büyüme performansıyla 2021 yılında verisi açıklanan G-20, OECD ve AB ülkeleri arasında en yüksek büyüme... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: 'Büyüme performansıyla 2021 yılında verisi açıklanan G-20, OECD ve AB ülkeleri arasında en yüksek büyüme... Rus havayolu şirketi Aeroflot açıkladı! Avrupa'ya yapılacak tüm uçuşlar durduruldu Rus havayolu şirketi Aeroflot açıkladı! Avrupa'ya yapılacak tüm uçuşlar durduruldu Rusya'ya karşı yaptırımlara G7 ülkeleri de katıldı! Rus bankalarının SWIFT sisteminden çıkarılmasına karar verildi Rusya'ya karşı yaptırımlara G7 ülkeleri de katıldı! Rus bankalarının SWIFT sisteminden çıkarılmasına karar verildi

Ekonomik Kalkınma Ve İşbirliği Örgütü, Togo Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, G-20, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bakan Nebati: '2021'de G-20, OECD ve AB ülkeleri arasında en yüksek büyüme sağlayan ülke olduk' - Son Dakika


Son Dakika
12:31 Erdoğan'dan 28 Şubat mesajı: Biz yolumuzdan dönmedik, dönmeyiz
12:29 Günel Zeynalova'dan "Telefonunda Reza Zarrab'la fotoğrafların duruyor mu" sorusuna yanıt!
12:16 Camda twerk yapan kadın, açık pencereden aşağı düştü!
12:09 Bursa'da korkunç şiddet anladı! Genç kızı sokak ortasında tekmeledi
12:07 Ukraynalı çiftçinin, boş bulduğu Rus tankını kaçırdığı anlar saniye saniye kaydedildi!
12:04 Rus televizyonu, bu hareketiyle yok artık dedirtti! Tanklara çizilen gizemli ''Z'' harfinden tişört yapıp satıyorlar
11:49 İsmail Balaban'ın eski nişanlısı evleniyor! Annesi onun hakkında 'Yılan' demişti
11:46 Yeni haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 845 liradan alıcı buluyor!
11:42 Yeni araştırma: AK Parti'de düşüş sürüyor, yüzde 29,8! 6 partili ittifakta oy farkı yüzde 12'yi aştı!
11:34 Rusya'ya yönelik SWIFT kararları dünyada neye mal olacak? Petrol, buğday, gaz sıkıntısı kapıda!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2022 12:47:56. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Nebati: "2021'de G-20, OECD ve AB ülkeleri arasında en yüksek büyüme sağlayan ülke olduk" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement