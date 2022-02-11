Üye Girişi
Bakan Nebati: 2023 seçimlerine tek haneli enflasyon rakamlarıyla gireceğiz - Son Dakika

Bakan Nebati: 2023 seçimlerine tek haneli enflasyon rakamlarıyla gireceğiz

11.02.2022 15:51
Bakan Nebati: 2023 seçimlerine tek haneli enflasyon rakamlarıyla gireceğiz

Türkiye'deki yüksek enflasyonun kurdan kaynaklı olduğunu belirten Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonun yıl sonunda yüzde 24'lere ineceğini, 2023 Mayıs itibarıyla da tek haneli rakamlara düşeceğini söyledi. Bakan Nebati, "2023 Haziran seçimlerine tek haneli enflasyon rakamlarıyla gireceğiz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yarın açıklayacağı Türkiye Ekonomi Modeli yeni adımlar ve enflasyon tedbirleri öncesinde canlı yayında enflasyon mesajı verdi. Türkiye'de kurdaki hareketlerin direkt fiyatlara etki ettiğini anlatan Nebati, bu etkiyle enflasyonun yüzde 48,7 seviyesine çıktığını belirtti. Yarın açıklanacak paketin hem özel hem de kamunun üzerindeki yükleri hafifleteceğine vurgu yapan Nebati, enflasyonun yıl sonunda yüzde 24'ler seviyesine ineceğini 2023 Haziran'ında ise tek haneli rakamlara gerileceğini söyledi.

Bakan Nebati'nin açıklamalarından satır başları:

YORUMLAR
500

Nureddin Nebati, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Nebati: 2023 seçimlerine tek haneli enflasyon rakamlarıyla gireceğiz - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
15:29 Bakan Dönmez, 21 elektrik dağıtım bölgesinin yöneticileri toplantı yaptı
15:25 Hacı Bayram-ı Veli Aşkın Yolculuğu konusu nedir?
15:24 Kırmızı Oda'da bugün neler olacak? Sadi, geçmişinin intikamını alacak mı?
15:16 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın henüz hastalığı atlatamadığı açıklandı
15:14 Tarkan'dan 7 yıl önce katledilen Özgecan Aslan paylaşımı!
15:05 Son Dakika: Koronavirüsü atlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralar karşısında geçti
14:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı için Çamlıca Camii'ni seçti
14:59 Çağrı merkezlerine gelen asılsız aramalar Bakan Soylu'yu çileden çıkardı: Biz senin deneme tahtan mıyız?
14:57 Son Dakika: Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri belli oldu!
14:55 60 yaşındaki iş insanı canına kıydı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2022 15:56:46. #1.13#
SON DAKİKA: Bakan Nebati: 2023 seçimlerine tek haneli enflasyon rakamlarıyla gireceğiz - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement