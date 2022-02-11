Bakan Nebati: 2023 seçimlerine tek haneli enflasyon rakamlarıyla gireceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yarın açıklayacağı Türkiye Ekonomi Modeli yeni adımlar ve enflasyon tedbirleri öncesinde canlı yayında enflasyon mesajı verdi. Türkiye'de kurdaki hareketlerin direkt fiyatlara etki ettiğini anlatan Nebati, bu etkiyle enflasyonun yüzde 48,7 seviyesine çıktığını belirtti. Yarın açıklanacak paketin hem özel hem de kamunun üzerindeki yükleri hafifleteceğine vurgu yapan Nebati, enflasyonun yıl sonunda yüzde 24'ler seviyesine ineceğini 2023 Haziran'ında ise tek haneli rakamlara gerileceğini söyledi.

Bakan Nebati'nin açıklamalarından satır başları: