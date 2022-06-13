Bakan Nebati: 650 gelir uzman yardımcısı alacağız - Son Dakika
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Bakan Nebati: 650 gelir uzman yardımcısı alacağız

13.06.2022 18:18
Bakan Nebati: 650 gelir uzman yardımcısı alacağız

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yakında 650 kişilik gelir uzman yardımcısı alımı yapılacağını duyurdu.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yakında 650 kişilik gelir uzman yardımcısı alımı yapılacağını duyurdu.

Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Özveriyle çalışan gelir uzmanlarımızın, özellikle vergide gönüllülük esasının artırılması ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik değerli katkıları her türlü takdirin üzerindedir. Yakında 650 kişilik gelir uzman yardımcısı alımı yapacağımızın da müjdesini buradan vermek isterim. Yeni arkadaşlarımızın katılımıyla, ülkemiz için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz. Gelir Uzman Yardımcısı Sınavı'na katılacak adaylarımıza şimdiden başarılar diliyor, tüm mesai arkadaşlarıma azimli gayretlerinden ötürü canı gönülden teşekkür ediyorum" dedi.


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AFAD'ın panik yaratan bildirimi sosyal medyanın gündemine oturdu! AFAD'ın panik yaratan bildirimi sosyal medyanın gündemine oturdu! Bakan Nebati, 650 Gelir Uzman Yardımcısı alınacağının müjdesini verdi Bakan Nebati, 650 Gelir Uzman Yardımcısı alınacağının müjdesini verdi
Kaynak: DHA

Nureddin Nebati, Twitter, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Nebati: 650 gelir uzman yardımcısı alacağız - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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