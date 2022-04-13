Bakan Nebati'den Borsa İstanbul paylaşımı - Son Dakika
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Bakan Nebati'den Borsa İstanbul paylaşımı

13.04.2022 12:05
Bakan Nebati'den Borsa İstanbul paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "BIST 100 Endeksi dün tarihinin en yüksek kapanışını gerçekleştirerek bir rekora imza attı" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "BIST 100 Endeksi dün tarihinin en yüksek kapanışını gerçekleştirerek bir rekora imza attı" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından Borsa İstanbul'un dünkü rekor kapanışıyla ilgili tweet attı. Bakan Nebati paylaşımında, "BIST 100 Endeksi dün tarihinin en yüksek kapanışını gerçekleştirerek bir rekora imza attı. Piyasalarımızdaki güven ve istikrar iklimini güçlendirecek adımları atmaya hız kesmeden devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

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Bakan Nebati, borsadaki tarihi rekoru değerlendirdi Açıklaması Bakan Nebati, borsadaki tarihi rekoru değerlendirdi Açıklaması Bakan Nebati: BIST 100 Endeksi, tarihinin en yüksek kapanışını gerçekleştirdi Bakan Nebati: BIST 100 Endeksi, tarihinin en yüksek kapanışını gerçekleştirdi

Nureddin Nebati, Borsa İstanbul, Maliye Bakanı, Medya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bakan Nebati'den Borsa İstanbul paylaşımı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Nebati'den Borsa İstanbul paylaşımı - Son Dakika
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