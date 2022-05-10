Bakan Nebati'den konutta 'fahiş fiyat' açıklaması - Son Dakika

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, konut fiyatlarında gerçekleştirilen 'fahiş' artışları detaylı şekilde takip ettklerini belirterek, "Fahiş fiyat artışlarına karşı var gücümüzle çalışarak devreye aldığımız uygulamalar üzerinden fırsatçılık yapmaya, vatandaşlarımızı mağdur etmeye kalkışanlar hakkında ilgili her adımı atacak, asla müsamaha göstermeyeceğiz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesbından yaptığı açıklamada, "Konut Finansmanı Projesi'nin temel amacı uygun maliyetle ev sahibi olma avantajının yanı sıra vatandaşlarımızı konut fiyatlarındaki dalgalanmalardan korumaktır. Yine aynı şekilde, vatandaşlarımızın konut fiyatlarındaki artışlardan etkilenmemeleri için KOBİ ve KOBİ dışı inşaat firmalarına 1 yıl boyunca konut satış fiyatlarını sabit tutmaları kaydıyla belirli bir kaynak ayrılmıştır" ifadelerini kullandı.

Bakan Nebati, konut fiyatlarında gerçekleştirilen 'fahiş' artışları yakından takip ettiklerini belirterek, şu açıklamada bulundu:

"Tüm bu çabalara rağmen, bazı internet sitelerinde birtakım fırsatçıların serbest piyasa ilkesiyle asla bağdaşmayacak bir şekilde konut fiyatlarında gerçekleştirdiği 'fahiş' artışları çok detaylı bir şekilde yakından takip ediyoruz. Kararlılıkla ifade etmek isterim ki fahiş fiyat artışlarına karşı var gücümüzle çalışarak devreye aldığımız uygulamalar üzerinden fırsatçılık yapmaya, vatandaşlarımızı mağdur etmeye kalkışanlar hakkında ilgili her adımı atacak, asla müsamaha göstermeyeceğiz."