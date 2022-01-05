Üye Girişi
Bakan Nebati: Enflasyon önceliğimiz ve mücadelemiz kararlılıkla devam edecek - Son Dakika

Bakan Nebati: Enflasyon önceliğimiz ve mücadelemiz kararlılıkla devam edecek

05.01.2022 12:59
Bakan Nebati: Enflasyon önceliğimiz ve mücadelemiz kararlılıkla devam edecek

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kurun tartışılır olmaktan çıktığını ve enflasyonla mücadele edeceklerini belirterek, "Enflasyonla ilgili mücadelemizi açık yüreklilikle yapmamız lazım. Enflasyon önceliğimiz ve mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" dedi.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kurun tartışılır olmaktan çıktığını ve enflasyonla mücadele edeceklerini belirterek, "Enflasyonla ilgili mücadelemizi açık yüreklilikle yapmamız lazım. Enflasyon önceliğimiz ve mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" dedi.

Bakan Nebati, Ankara'da düzenlenen Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. Burada konuşan Nebati, Türkiye'nin ihracat odaklı büyümeye devam edeceğini söyleyerek, "Türkiye 2021 yılında ihracatta tarihi bir rekor kırdı. İhracat geçen yıl 225 milyar dolara ulaştı. Ayda 20 milyar dolar ve üzerinde ihracatla yolumuza devam ediyoruz. Yeni ekonomik model düşük cari açıktan bu yıldan itibaren cari fazla ve büyümeyle devam edecek. İhracat artarken içerideki üretim artacak, sanayi gelişecek ve bu yıl tarihi rekorların kırıldığı yeni ekonomik modelin tamamen uygulanabilir olduğu ve bu yılın daha öngörülebilir, istikrarlı Türkiye'nin kazanımlarının en yüksek olduğu yıllardan birisi olacak. Kazancını bereketli, helal yollardan ve üretimlerden geçirenlerin dilimizi çok iyi anlayacağı dönemdeyiz. Bu dönem herkesin kazandığı, önünü gören, hesabını kitabını yapabilen bir dönem olacak. Rahat olun" dedi.

'NET OLARAK ŞUNU SÖYLÜYORUZ, YETER Kİ ÜRET'Bakan Nebati, özellikle son yıllarda hızla değişen sosyoekonomik dinamiklerin önemli dönüşümleri beraberinde getirdiğine dikkat çekerek, "Bu dönüşümün en önemli aktörleri de küresel talebi ve tüketici beklentilerini en doğru şekilde takip ve analiz eden, değişen tercihlere en kaliteli ürünlerle mevcut gelir dağılımı kompozisyonuna en uygun ürün yelpazesiyle ulaşabilen siz değerli iş adamlarımızdır. Bu dönemde, bu bağlamda hükumetlerimiz döneminde Ar-Ge harcamalarını destekleyen politikalara önem verdik. Getireceğimiz yeni enstrümanlarla üretim odaklı, imalat ve ihracata yönelik firmalarımızı destekleyecek çok önemli çalışmalarımız var. İhracatını geliştirmek isteyen, üretmek isteyen, bize gelecek. Biz de net olarak şunu söylüyoruz; yeter ki üret, ihracat kapasitesini, istihdam kapasiteni artır. Biz seni sırtımızda taşıyacağız, taşımaya devam edeceğiz. Bu gelişmelerle ülkemizi rekabetçi kılma yönünde önemli mesafe aldık" diye konuştu.'20 ARALIK MİLAT'Bakan Nebati, kurun düşürüldüğü 20 Aralık'ın milat olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın o akşam 'Yeni Türkiye Modeli'ni kamuoyuyla paylaşırken çok önemli tedbirler paketini de ortaya koyduğunu kaydetti. Bakan Nebati, şöyle konuştu: "Bugün Meclis'te yasal düzenlemelerle ilgili çalışmalar başladı. Meclisimiz çalışmaları bitirdiğinde Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ifade ettiği tüm alanlarda adımlar atılmış olacak. Bireysel yatırımcıların tekrar algı operasyonlarıyla zarar görmesini engelleyecek, Türk lirasını güçlendirecek, farklı operasyonların etkisi altında kalmayı engelleyecek enstrümanlarımızın tamamını sunduk. Kolaylaştırıcı tedbirlerimizi aldık. Bundan sonra yapılacak şey ekonomi politikalarına dikkatli şekilde takip etme ve elimizdeki toplumsal ritüellere uygun şekilde çıkarılmış enstrümanları uygun şekilde kullanma dönemi. Bunları kullanın. 20 Aralık öncesi oluşturulmuş karamsar tablo ve döviz üzerindeki köpük terse çevrildi. Toplumdaki her bireye kadar önemli kazanımların gerçekleştirildiği bir döneme geçişin moraliyle hareket ediyoruz. 2022 yılında çok güçlü bir şekilde hareket etme olanağını bize sağlamış durumda. Lütfen işinize, gücünüze bakın, her türlü imkandan faydalanın. Ortodoks düşünmek zorunda değiliz. Bize öğretilmiş şeyler çerçevesinde hareket etmek zorunda değiliz. Bu ülkenin iç dinamikleri, kültürel bakışları hepsi dünyanın küresel olduğunun anlaşıldığı dönemde bize bir kazanım sağlıyor, korku değil. Tüm yakın pazarların üretim merkezi olduğumuzu unutmayın. Yakın pazarlardaki çok farklı talepleri karşılayabilecek çok büyük bir üretim üssü olduğumuzu unutmayın. Türkiye pasaportuna sahip olduğunuzu asla unutmayın."'KUR TARTIŞILIR OLMAKTAN ÇIKTI'Bakan Nebati, 'Yeni Türkiye Ekonomi Modeli'ni anlatarak, ilk etapta finansal istikrarı güçlendirici adımları attıklarını söyledi. Nebati, "Kur artık tartışılır olmaktan çıktı. Kur korumalı mevduat ürününü benimseyen bir sonuç almış olduk. Serbest piyasa koşulları altında döviz kurları dengeye kavuştu. Kur korumalı TL mevduat hesabı her gün güncelleniyor. Vatandaşımız kendisini koruyor, kazancını artırıyor. Dün itibarıyla 91,5 milyar liraya ulaşan bir hacme geldik. Sadece bir enstrümandaki bir adımımız bile Türkiye'nin köpüklerle algı operasyonlarıyla nasıl karşı karşıya kaldığının önemli göstergesidir. Bitti köpükler. Algılar da bitti. Algıların her zaman çok güçlü bir performans sergilediğini; ama güçlü performansın mutlak surette güçlü bir duvara toslayacağını da bilelim. Bir yere kadar hareket ettirirler bunu, toplum mühendisliğiyle de pekiştirirler; ama geleceği yer gerçekliktir" dedi. 'YASTIK ALTI ALTINLAR İÇİN ÖNEMLİ ADIMLAR ATTIK'Bakan Nebati, 'Bireysel Emeklilik Sistemi'nde yüzde 25'ten 30'a çıkarılan payın bu hafta Meclis'te bitirileceğini belirterek, "Onda da evlenecek, konut alacak, paraya ihtiyacı olan kişinin bütün kazanımlarını sıfırlaması yerine ihtiyacı olan miktarı alabileceği imkanı sağlamış olduk. Yastık altı altınlar için önemli adımlar attık. Yatırım fonlarına kar payı istisnası getirdik. Proje bankacılığı bu ülkenin en önemli enstrümanlarından biri olacak. Asgari ücrette yüzde 50'lik artış yaptık. İşveren üzerindeki yükün de bir kısmını üzerimize aldık. Çalışanları enflasyona ezdirmedik. Aynı zamanda memurlarla ilgili maaş artışlarına gidildi. Maaş artışları 6 ayda bir yapıldığı için kümülatif olarak yüzde 40'ların üzerinde 2022 yılı memur maaşlarında artış gerçekleştirilmiş olacak. Temmuzda pay ve enflasyon farkı ödeneceği için ciddi kazanım elde edilecektir. Asgari emekli maaşını 2 bin 500 liraya çıkardık. Şimdi sıra elimizdeki enflasyonla mücadele etme noktasında atacağımız adımlar" diye konuştu. 'ENFLASYONLA MÜCADELE EDECEĞİZ'

Bakan Nebati, enflasyonla mücadeleyi açık yüreklilikle yapmaları gerektiğini vurgulayarak, "Dünyada enflasyon bir gerçek. Sadece Türkiye'de enflasyon varmış gibi algılamak ona göre planlama yapmak doğru değil. Dünyada emtiadaki fiyatların yüksekliği, taşımadaki ağır yükler, özellikle de Türkiye gibi ülkelerde iç dinamiklerin getirdiği talepler nedeniyle enflasyon dünyanın gündeminde. Enflasyonla mücadele edeceğiz. Emtia fiyatlarındaki taşıma fiyatlarındaki yüksek fiyatlarla mücadele edeceğiz. Kurdaki ataklardan dolayı kaynaklanan yüksek fiyatlarla mücadele edeceğiz. Bunun üzerinden yürüyeceğiz. Türkiye'de bütçe disiplininden asla taviz vermeden enflasyonla mücadelemizi en sert ve kararlı şekilde devam ettireceğiz. Enflasyon önceliğimiz ve mücadelemiz kararlılıkla devam edecek. Sonrası yeni ekonomik modelimizin devam ettirilmesi. 2022 yılının öngörülebilir istikrarlı hedeflere uygun şekilde devam ettirilmesi ve aldığımız gücü topluma ekonomik politikalar yoluyla yaymak" dedi.


Bakan Nebati: Enflasyon önceliğimiz ve mücadelemiz kararlılıkla devam edecek
Bakan Nebati: Enflasyon önceliğimiz ve mücadelemiz kararlılıkla devam edecek
YORUMLAR
500

Nureddin Nebati, Maliye Bakanı, Enflasyon, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Bakan Nebati: Enflasyon önceliğimiz ve mücadelemiz kararlılıkla devam edecek - Son Dakika Ekonomi


2022 Erkekler Kainat Güzeli, spor hekimi Darya Kamil oldu 2022 Erkekler Kainat Güzeli, spor hekimi Darya Kamil oldu         
12:59
İBB Gençlik ve Spor Müdürü Öztürk hakkında park kavgasına karıştığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı İBB Gençlik ve Spor Müdürü Öztürk hakkında park kavgasına karıştığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı         
12:50
Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler'in başı dertte! Borcu 130 milyon lirayı bulunca yaptığı konkordato talebi reddedildi Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler'in başı dertte! Borcu 130 milyon lirayı bulunca yaptığı konkordato talebi reddedildi         
12:36
Otomobilde cesedi bulunan genç, kurşunlanmaya gittiği iş yerinde vurulmuş Otomobilde cesedi bulunan genç, kurşunlanmaya gittiği iş yerinde vurulmuş         
12:31
Bu haber fanatik taraftarlar için! 3. aşınız yoksa stada alınmayacaksınız Bu haber fanatik taraftarlar için! 3. aşınız yoksa stada alınmayacaksınız         
11:31
Tekme tokat dövdüğü karısı yerde can çekişirken arkasına dönüp bakmadan kaçtı! Tekme tokat dövdüğü karısı yerde can çekişirken arkasına dönüp bakmadan kaçtı!         
10:51
Survivor başlamadan önce polemikler başladı! Yasin Obuz, takım arkadaşı Ogeday Girişken'e meydan okudu Survivor başlamadan önce polemikler başladı! Yasin Obuz, takım arkadaşı Ogeday Girişken'e meydan okudu         
10:26
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Gündemde vaka sayıları ve Omicron varyantı var! Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Gündemde vaka sayıları ve Omicron varyantı var!         
09:50
Berkay Ateş'in olaylı gecesi! Alkollü araç kullanınca ehliyetini kaptırdı Berkay Ateş'in olaylı gecesi! Alkollü araç kullanınca ehliyetini kaptırdı         
09:24
Kim Jong-un güne balistik füze denemesiyle başladı Kim Jong-un güne balistik füze denemesiyle başladı         
09:06
Özel ders veren öğretmenden çocuklara iğrenç taciz! "Dokunduktan sonra tuvalete gidiyordu" dediler Özel ders veren öğretmenden çocuklara iğrenç taciz! "Dokunduktan sonra tuvalete gidiyordu" dediler         
09:06
Yasmin Erbil, yatağında sere serpe uzandığı pozunu paylaştı Yasmin Erbil, yatağında sere serpe uzandığı pozunu paylaştı         
08:30
Son dakika! Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem Son dakika! Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem         
07:49
EDHO ekranlara geri dönüyor! Başrol Oktay Kaynarca değil EDHO ekranlara geri dönüyor! Başrol Oktay Kaynarca değil         
20:17
Son Dakika: En düşük emekli maaşını 2 bin 500 TL'ye çıkaran teklif TBMM'ye sunuldu Son Dakika: En düşük emekli maaşını 2 bin 500 TL'ye çıkaran teklif TBMM'ye sunuldu         
20:14
Son Dakika: Türkiye'de 4 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 137 kişi vefat etti, 54 bin 724 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 4 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 137 kişi vefat etti, 54 bin 724 yeni vaka tespit edildi         
19:39
Tartıştığı kişiyi öldürmüştü, sorgusunda işlediği bir başka cinayeti de itiraf etti Tartıştığı kişiyi öldürmüştü, sorgusunda işlediği bir başka cinayeti de itiraf etti         
16:09

Son Dakika Haberleri
12:58 2022 Erkekler Kainat Güzeli, spor hekimi Darya Kamil oldu
12:51 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ile saat 14.00'te görüşecek
12:38 Kadın hakim, müebbet hapis cezası alan mahkumla öpüşürken kameralara yakalandı
12:36 Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler'in başı dertte! Borcu 130 milyon lirayı bulunca yaptığı konkordato talebi reddedildi
12:34 Araba stokçularının oyununu müşteri gibi davranan polisler ortaya çıkardı
12:29 Babası şehit oğlunu anlattı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Fethi Sekin" paylaşımı!
12:20 Güzel şeyler de oluyor: İstanbul'da barajların doluluk oranı arttı
12:18 Akşener'den zamlar sonrası açıklama: Sayın Erdoğan gözlerin ışıldıyor mu?
12:05 Öldüğü zannedilen bebek yaşarsa ismi Savaş olacak
12:04 Maaş ve primleri de artırdılar ama! ABD'li patronlar eleman bulamıyor!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2022 13:04:54. #1.11#
SON DAKİKA: Bakan Nebati: Enflasyon önceliğimiz ve mücadelemiz kararlılıkla devam edecek - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement