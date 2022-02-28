Bakan Nebati: İstikrarlı büyüme eğilimini devam ettireceğiz - Son Dakika
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Bakan Nebati: İstikrarlı büyüme eğilimini devam ettireceğiz

28.02.2022 12:49
Bakan Nebati: İstikrarlı büyüme eğilimini devam ettireceğiz

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ekonominin 2021 yılı son çeyreğinde yıllık bazda reel olarak yüzde 9,1 oranında büyüdüğünü belirterek, "Türkiye Ekonomi Modeli ile dengeli ve istikrarlı büyüme eğilimini önümüzdeki dönemde de devam ettireceğiz" dedi.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ekonominin 2021 yılı son çeyreğinde yıllık bazda reel olarak yüzde 9,1 oranında büyüdüğünü belirterek, "Türkiye Ekonomi Modeli ile dengeli ve istikrarlı büyüme eğilimini önümüzdeki dönemde de devam ettireceğiz" dedi.

2021 yılında iç ve dış talebin büyümeye katkısının dengeli bir görünüm sergilediğine dikkat çeken Bakan Nebati, "Makine-teçhizat yatırımları yüzde 20,5 artarak kuvvetli seyrini sürdürdü. Çift haneli büyüme yakaladığımız bu dönemi düşük bir cari açık ile kapatırken işsizlik oranını da önemli ölçüde azalttık. Türkiye Ekonomi Modeli ile dengeli ve istikrarlı büyüme eğilimini önümüzdeki dönemde de devam ettireceğiz. Yatırıma, üretime ve ihracata odaklanarak, yüksek istihdam sağlayan katma değerli büyüme hedefimize ulaşacağız" ifadelerini kullandı.


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Bakan Nebati: 'Türkiye Ekonomi Modeli ile dengeli ve istikrarlı büyüme eğilimini devam ettireceğiz. Bakan Nebati: 'Türkiye Ekonomi Modeli ile dengeli ve istikrarlı büyüme eğilimini devam ettireceğiz. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: 'Büyüme performansıyla 2021 yılında verisi açıklanan G-20, OECD ve AB ülkeleri arasında en yüksek büyüme... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: 'Büyüme performansıyla 2021 yılında verisi açıklanan G-20, OECD ve AB ülkeleri arasında en yüksek büyüme... Garanti BBVA ilk döngüsel ekonomi işlemini gerçekleştirdi Garanti BBVA ilk döngüsel ekonomi işlemini gerçekleştirdi

Nureddin Nebati, Maliye Bakanı, Türkiye, Ekonomi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Bakan Nebati: İstikrarlı büyüme eğilimini devam ettireceğiz - Son Dakika


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