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Bakan Nebati, Londra'daki temaslarının çok olumlu geçtiğini belirtti - Son Dakika

Bakan Nebati, Londra'daki temaslarının çok olumlu geçtiğini belirtti

07.02.2022 22:40
Bakan Nebati, Londra'daki temaslarının çok olumlu geçtiğini belirtti

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Londra'da çeşitli bankaların üst düzey yöneticileri ve yatırımcılarla yaptıkları bire bir görüşmelerin çok olumlu geçtiğini bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Londra'da çeşitli bankaların üst düzey yöneticileri ve yatırımcılarla yaptıkları bire bir görüşmelerin çok olumlu geçtiğini bildirdi.

Nebati, Londra'da gerçekleştirdiği görüşmelere ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Nebati paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Londra'da çeşitli bankaların ve yatırımcıların üst düzey yöneticileri ile yaptığımız bire bir görüşmeler çok olumlu geçti. Türkiye Ekonomi Modelimizi ve atacağımız adımları aktarıp, karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Yarın da görüşmelerimize devam edeceğiz."

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Sosyal paylaşım sitesi, Nureddin Nebati, Maliye Bakanı, Londra, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bakan Nebati, Londra'daki temaslarının çok olumlu geçtiğini belirtti - Son Dakika Ekonomi


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