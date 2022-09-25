Bakan Nebati, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile bir araya geldi! İşte görüşmede ele alınan iki önemli konu başlığı - Son Dakika
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Bakan Nebati, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile bir araya geldi! İşte görüşmede ele alınan iki önemli konu başlığı

25.09.2022 12:33
Bakan Nebati, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile bir araya geldi! İşte görüşmede ele alınan iki önemli konu başlığı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Cidde'deki Al-Salam Sarayı'nda Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geldi. Bakanlık kaynaklarının teyit ettiği görüşmede, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ikili ilişkilerin ele alındığı öğrenildi. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz aylarda Külliye'de bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Selman iki ülkenin karşılıklı ticaretinin geliştirilmesi ve yatırım fırsatlarının araştırılması gibi konularda fikir birliğine varmıştı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile bir araya geldi. Edinilen bilgiye göre, Veliaht Prens Selman ile Bakan Nebati'nin Cidde'deki Al-Salam Sarayı'nda gerçekleşen görüşmesine, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.

BAKANLIK KAYNAKLARI GÖRÜŞMEYİ DOĞRULADI

Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynaklarının da teyit ettiği görüşmede, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ikili ilişkiler ele alındı.

ERDOĞAN NİSAN AYINDA SUUDİ ARABİSTAN'I ZİYARET ETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde yeniden sıcak ilişkilerin kurulduğu Suudi Arabistan'a nisan ayında ziyarette bulunmuş, Veliaht Prens Selman da haziranda Türkiye'ye gelmişti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan görüşmelerin ardından yayımlanan ortak bildiride, iki ülkenin karşılıklı ticaretin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi imkanlarını, iki ülke arasındaki karşılıklı ticaretin kolaylaştırılmasını ve önündeki zorlukların üstesinden gelinmesini, yatırım fırsatlarının araştırılması ve çeşitli alanlarda somut ortaklıklara dönüştürülmesi için iki ülkenin kamu ve özel sektöründeki iletişimin artırılmasını ele aldıkları belirtilmişti.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan, Nureddin Nebati, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Nebati, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile bir araya geldi! İşte görüşmede ele alınan iki önemli konu başlığı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Nebati, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile bir araya geldi! İşte görüşmede ele alınan iki önemli konu başlığı - Son Dakika
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