Son dakika haberi: Bakan Pakdemirli, 5 bin yeni yangın işçisi alımı yaptıklarını duyurdu - Son Dakika
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Son dakika haberi: Bakan Pakdemirli, 5 bin yeni yangın işçisi alımı yaptıklarını duyurdu

01.03.2022 20:47
Son dakika haberi: Bakan Pakdemirli, 5 bin yeni yangın işçisi alımı yaptıklarını duyurdu

Son dakika haber: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 5 bin yeni yangın işçisi alımı yaptıklarını belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 5 bin yeni yangın işçisi alımı yaptıklarını belirtti.

Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Orman yangınlarıyla kahramanca mücadele eden ekibimizin gücüne güç katmak için 5 bin yeni yangın işçisi istihdamı yapıyoruz. Yangın işçilerimizin çalışma sürelerini de bu yıl 4 ay uzatarak 10 aya çıkarıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Pakdemirli, desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

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Bekir Pakdemirli, İstihdam, Twitter, Yangın, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi: Bakan Pakdemirli, 5 bin yeni yangın işçisi alımı yaptıklarını duyurdu - Son Dakika


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