Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2021 yılında ciddi bir kuraklıkla mücadele edildiğini belirterek, "Tarımsal kuraklıkla alakalı paket hazırladık. 2,8 milyar TL'lik desteğimizi çiftçimizle buluşturduk" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 'Tarım ve Orman Sektörü Toplantısı'na katılmak ve çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Denizli'ye geldi. Tarım ve orman sektörü temsilcilerinin bir araya geldiği toplantıda konuşan Bakan Pakdemirli, sektördeki son gelişmeler ve merkezi hükümet tarafından Denizli'ye yapılan yatırımlar hakkında detaylı bilgi verdi. Pandemi ve yangınlarda çiftçileri en iyi şekilde koruduklarını belirten Bakan Pakdemirli, "Petrolünden tutun doğalgazına, gıda fiyatlarından tutun hububatına, bakliyatından tutun diğer tüm ürünlerde ciddi bir artış yaşadık. Bu artışla aslında birçok anlamda özellikle maliyetlerin düşük olduğu zamanda yakalandığı için üreticiye artı yansımakla beraber tüketicide enflasyona sebep verdi. Bundan sonra da bunların gelirinin normal olabileceğini düşünmemiz lazım. 2 yılda pandemiyi geride bırakırken inşallah önümüzdeki günlerde de maskelerden kurtuluruz. Yeni normallerle de hareket edebileceğimizi düşünmemiz lazım. Sadece pandemi ile değil, 2021 yılında kuraklıkla mücadele etmek zorunda kaldık. Ana düşüncemiz çiftçimizi dünyadaki ve Türkiye'deki kuraklık ve de pandemi ekseninden mümkün mertebe en iyi şekilde korumak. Orman yangınlarında birçok ilimizde kayıplar yaşandı. Bunların üstesinden gelmeye çalıştık. En son birkaç hafta önce 200 milyon daha zarar gören illerimize yardım maksatlı para gönderildi" dedi.

"TARSİM'in önemi bir kez daha ön plana çıkıyor"

Çiftçilerin kalkınması için TARSİM ile birlikte çalışmalar yürüterek indirimler gerçekleştirdiklerini ifade eden Bakan Pakdemirli, "Tarımsal kuraklıkla alakalı paket hazırladık. 2,8 milyar TL'lik desteğimizi çiftçimizle buluşturduk. Tabii TARSİM'in önemi bir kez daha ön plana çıkıyor. TARSİM, hakikaten tarım sigortaları çiftçimizin gece yatarken kafasını yastığa rahat koyabileceği bir mekanizma sunuyor. Bunun için bizde TARSİM'le ilgili şikayetleri de göz önüne alarak hem buradaki destek oranlarını yani devlet desteğini yüzde 10 arttırdık. Hasar oranlarını da yüzde 70 oranında hasar ödüyorduk, bunu da yüzde 80 oranına çıkardık. Prim fiyatlarında indirimler yaptık, yani büyükbaş, küçükbaş hayvan sigorta primlerinde yüzde 16 indirim yaptık. Sürü sigortalarında yüzde 12 indirim yaptık. Doğru riskli tarife fiyatlarında yine indirim yaparak, şeker pancarı, kabak, domates, biber, patlıcan bunları da doğru risk altına aldık" diye konuştu.

"Fırınlara ucuz fiyatlı un temini projesi yürüyor"

Vatandaşları ve çiftçiyi mağdur etmemek için koruma maksatlı çalışmalar yaptıklarını söyleyen Bakan Pakdemirli, "Hububatın aynı zamanda yeni dönemde farklı farklı ürünlerin alıcısı ve satıcısı olarak iki eksenli bir regülasyon yapıyoruz. Birincisi besicimizi koruma maksatlı bir yem regülasyonu yapıyoruz. Diğeri de vatandaşımızı koruma maksatlı, ekmek fiyatlarının hızlı artışını önleme maksatlı un fabrikalarına ucuz fiyatlı buğday temini ve fırınlara ucuz fiyatlı un temini projesi yürüyor" dedi.

"Kırsal kalkınma anlamında da Denizli'de bir ilki gerçekleştirdik"

Kırsal kalkınma alanında bir ilki gerçekleştirdiklerini ve bin kişiye istihdam sağlanacağını belirten Bakan Pakdemirli, "Sözleşmeli üretimin yaygınlaşması için çalışıyoruz. Belli bazı değişikliklere ihtiyacımız var. Kırsal kalkınma anlamında da Denizli'de bir ilki gerçekleştirdik. Türkiye'de jeotermal kaynaklar arasından yüksek teknoloji sera sahası ilk tarıma dayalı organize sanayi bölgesini hayata geçiriyoruz. Sarayköy ilçesinde 720 bin metrekare alanda kurulan OSB alt yapım işini 45 milyon maliyetle tamamladık. 12 işletmede toplam 15 bin ton bölü yıl domates üretimi ve bin kişiye de istihdam sağlanmış olacak" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ