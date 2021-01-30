Son dakika gündem: Bakan Pekcan: Covid-19 sürecinde ticaret akışlarının devamı önemli

Bakan Pekcan: Covid-19 sürecinde ticaret akışlarının devamı önemli

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "Covid-19 salgını sürecinde temel ürünlerin sürdürülebilir arzı ve ticaret akışlarının devamı küresel anlamda en önemli konulardan birini oluşturuyor. Salgından kurtulmayı teşvik ederken, en iyi aracımız serbest, adil ve öngörülebilir küresel ticaret yapısı olacaktır" dedi.

Bakan Pekcan, İsviçre Hükümeti'nin ev sahipliğinde videokonferans yöntemiyle gerçekleştirilen Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Gayrıresmi Bakanlar Toplantısı'na katıldı. Toplantıya Türkiye'nin yanı sıra Avrupa Birliği, ABD, Arjantin, Avustralya, Birleşik Krallık, Brezilya, Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya, Güney Afrika, Hindistan, Japonya, Kanada, Kazakistan, Kenya, Kore, Meksika, Mısır, Norveç, Rusya Federasyonu, Singapur, Suudi Arabistan, Şili, Tayland, Yeni Zelanda, Afrika Grubu adına Morityus ile Afrika, Karayip ve Pasifik Devletleri adına Jamaika'dan bakanlar ve üst düzey temsilciler katılım sağladı. Toplantıda, Covid-19 salgını sonrası toparlanmayı teşvik etmek amacıyla DTÖ 12'nci Bakanlar Konferansı için temel önceliklerin neler olduğu ve somut sonuçlar elde etmek için gerekli koşullar ele alındı.

'EN İYİ ARACIMIZ SERBEST, ADİL VE ÖNGÖRÜLEBİLİR KÜRESEL TİCARET YAPISI' Bakan Pekcan, Covid-19 salgını sürecinde temel ürünlerin sürdürülebilir arzı ve ticaret akışlarının devamının küresel anlamda en önemli konulardan birini oluşturduğunu vurguladı. Salgının tüm ülkelerin karşılıklı olarak birbirlerine bağımlı olduğunu ve uluslararası ticaretin pandemiyle mücadelede hayati bir araç olduğunu bir kez daha gösterdiğini belirten Bakan Pekcan, bu nedenle DTÖ'nün etkin işleyişinin her zamankinden daha fazla önem taşıdığını kaydetti. Bakan Pekcan, "Covid-19 salgınından kurtulmayı teşvik ederken, en iyi aracımız kesinlikle serbest, adil ve öngörülebilir küresel ticaret yapısı olacaktır" dedi.'TÜRKİYE OLARAK ÖNCELİĞİMİZ SORUNLARIN ÇÖZÜLMESİ'DTÖ kurallarının günümüz koşullarına göre iyileştirilmesi yönündeki reform tartışmalarının, çok taraflı ticaret sisteminin pandemi sonrası dönemde yeniden güçlü ve etkili hale gelmesi için çok önemli olduğunu belirten Bakan Pekcan, "Bu doğrultuda, Türkiye olarak önceliğimiz DTÖ'nün yargı organı olan Anlaşmazlıkların Halli Mekanizması Sistemindeki sorunların çözülmesidir" diye konuştu.

Türkiye'nin e-ticaret, hizmetlerde ulusal düzenlemeler, yatırımların kolaylaştırılması, mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeler ve kadınların ekonomik güçlenmesi ile ilgili girişimlere katılım sağladığını aktaran Bakan Pekcan, tarım gibi uzun süredir müzakere gündeminde olan konuların da değerini koruduğunu ve bu konudaki eşitsizliklerin bir an önce giderilmesi için çalışmaların devam etmesi gerektiğini kaydetti. Balıkçılık sübvansiyonları müzakerelerine de değinen Pekcan, zararlı sübvansiyonların kaldırılması için etkili bir disiplin tanımlamanın ortak hedef olduğunu, ancak balıkçılık sektörlerini sürdürülebilir bir şekilde geliştirmeye ihtiyaç duyanlar için gerekli politika alanının da sağlanması gerektiğini sözlerine ekledi.

ANKARA,