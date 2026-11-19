Almanya Federal Çevre Bakanı Carsten Schneider, Türkiye ve Avustralya'nın öncülüğünde yürütülen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı (COP31) müzakerelerinde, sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik ve bilimsel temellere dayanan bir sonuca ulaşılacağı konusunda iyimser olduğunu belirtti.

Schneider, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamında AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

COP31 müzakerelerinden beklentilerine ilişkin Schneider, "Türkiye ve Avustralya'nın başkanlığında, emisyonların azaltılmasına katkı sağlayacak, sıcaklık artışının hedeflenen seviyeyi aşmasına ilişkin rapora yanıt verecek ve bilimsel temellere dayanacak bir sonuca ulaşacağımız konusunda iyimserim." dedi.

Schneider, Almanya'nın, fosil yakıtlardan uzaklaşmaya yönelik açık bir taahhüt içermeyen nihai COP31 anlaşmasını kabul edip etmeyeceği sorusuna, ülkesinin bu konuda halihazırda karar aldığını belirterek, şöyle devam etti:

"Almanya olarak yalnızca bir taahhüdümüz değil, aynı zamanda bir yol haritamız da var. Bizim planımız bu. Diğer ülkeleri de aynısını yapmaya davet ediyoruz. Bu, dünyada karşı karşıya olduğumuz tüm belirsizliklere verilebilecek en iyi yanıt."

"Almanya güvenilir bir ortak olmaya devam edecek"

Gelişmekte olan ülkelerin daha güçlü iklim finansmanı taahhütleri talep ettiğinin hatırlatılması ve Almanya'nın iklim finansmanına katkısını artırmaya hazır olup olmadığının sorulması üzerine Schneider, ülkesinin mevcut yükümlülüklerine bağlı kalacağını vurguladı.

Schneider, "İkili ve çok taraflı görüşmelerde gelişmekte olan ülkelere Almanya'nın güvenilir bir ortak olmaya devam edeceğini her zaman söyledim. Almanya güvenilir bir ortak olmaya devam edecek. Yükümlülüklerimizi yerine getireceğiz." ifadelerini kullandı.

ABD'nin önceki iklim zirvelerindeki öncü rolünün Avrupa Birliği, Almanya veya Çin tarafından üstlenilip üstlenilmediğine ilişkin soruyu yanıtlayan Schneider, COP toplantılarına ikinci kez katıldığını ve ABD'nin geçen yılki zirvede de müzakerelere öncülük etmediğini sözlerine ekledi.