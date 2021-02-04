Son dakika haber! Bakan Selçuk: Geri ödemedeki ilaç sayımız 9 bin 21'e ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son dakika haber! Bakan Selçuk: Geri ödemedeki ilaç sayımız 9 bin 21'e ulaştı

Son dakika haber! Bakan Selçuk: Geri ödemedeki ilaç sayımız 9 bin 21'e ulaştı

04.02.2021 16:47

Bir son dakika haberine göre Bakan Selçuk: Geri ödemedeki ilaç sayımız 9 bin 21'e ulaştıAİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "İlaç bütçemiz 2020 yılında 48,6 milyara, geri ödemedeki ilaç sayımız ise 9 bin 21'e ulaştı" dedi.

Bakan Selçuk: Geri ödemedeki ilaç sayımız 9 bin 21'e ulaştı

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "İlaç bütçemiz 2020 yılında 48,6 milyara, geri ödemedeki ilaç sayımız ise 9 bin 21'e ulaştı" dedi.

Bakan Selçuk, İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Twitter hesabından görüşmeye ilişkin açıklama yapan Bakan Selçuk, sektördeki gelişmeleri değerlendirdiklerini belirterek, "İlaç bütçemiz 2020 yılında 48,6 milyara, geri ödemedeki ilaç sayımız ise 9 bin 21'e ulaştı. Güçlü Genel Sağlık Sistemi ile vatandaşlarımızın yanındayız" ifadesini kullandı.

ANKARA,


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Zehra Zümrüt Selçuk, Ziya Selçuk, İlaç, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber! Bakan Selçuk: Geri ödemedeki ilaç sayımız 9 bin 21'e ulaştı - Son Dakika


Son Dakika
17:35 Son Dakika: Bakan Şimşek: Merkez Bankası rezervi, geçen hafta 8.5 milyar dolarla en büyük haftalık artışını yaptı
17:30 Son Dakika! Bakan Şimşek: Merkez Bankası rezervi, geçen hafta 8.5 milyar dolarla en büyük haftalık artışını yaptı
17:17 Kılıçdaroğlu, Yanardağ'ın tutuklanmasına tepki gösterdi
17:13 Kılıçdaroğlu'ndan Merdan Yanardağ'ın tutuklanmasına tepki: Bu yanlıştan derhal dönün
16:56 Merdan Yanardağ'ın tutuklanmasına CHP kanadından tepki geldi: Karar hukuksuzdur
16:51 CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den Merdan Yanardağ'ın tutuklanması tepki: Karar hukuksuzdur
16:50 Galatasaray, 5 yılda 100 milyon euro gelir elde edecek
16:46 Resmen servet kazanacaklar! Galatasaray, forma sponsorundan 100 milyon euro gelir sağlayacak
16:36 Yeşil Sol Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu tutuklanan gazeteciye destek verdi
16:32 Merdan Yanardağ'a adliyede destek vermeye Sırrı Süreyya Önder ile CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2023 17:58:44. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber! Bakan Selçuk: Geri ödemedeki ilaç sayımız 9 bin 21'e ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement