Deprem bölgesinde uygulanan mücbir sebep hali dün itibarıyla sona erdi. Vergi borcu olanlarla ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten açıklama geldi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklamada bulundu.Şimşek, deprem bölgesinde bulunan vergi mükelleflerine borçları için 24 ay taksit uygulanacağını duyurdu.
Bakan Şimşek, açıklamasında, "Deprem bölgesinde uygulanan mücbir sebep hali dün itibarıyla sona erdi. Ancak depremden etkilenen mükellefler bireysel başvuruyla mücbir sebepten yararlanmaya devam edecek. Birikmiş vergi borçlarını tek seferde ödemekte zorluk çeken mükelleflere faizsiz 24 ay taksit imkanı sunuyoruz." dedi.
Şimşek, sözlerine şu şekilde devam etti: "Bugünkü fiyatlar ile son iki yılda deprem için yaklaşık 2,6 trilyon lira harcadık. Deprem yaralarını sarmak için bütçe imkanlarını seferber etmeye devam edeceğiz."
Son Dakika › Ekonomi › Bakan Şimşek açıkladı: Faizsiz 24 ay taksit imkanı - Son Dakika
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