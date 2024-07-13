Bakan Şimşek, aylık harcamaları 5 milyon TL'nin üzerinde olanların peşine düştü - Son Dakika
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Ekonomi

Bakan Şimşek, aylık harcamaları 5 milyon TL'nin üzerinde olanların peşine düştü

Bakan Şimşek, aylık harcamaları 5 milyon TL\'nin üzerinde olanların peşine düştü

Vergide adaleti artırmaya ve kayıt dışılığı azaltmaya yönelik çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Aylık harcamaları 5 milyon TL'nin üzerinde olup hiç gelir beyan etmeyen kişileri gerçek kazançlarını vergilendirmek üzere denetim kapsamına alıyoruz" dedi.

13.07.2024 12:08
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Vergide adaleti artırmak istediklerini ifade eden Bakan Şimşek, çok harcama yapıp ancak gelir beyan etmeyen kişilerin kazançlarını vergilendirmek üzerine denetim kapsamına aldıklarını ifade etti.

"İŞLETMELER DE İNCELENİYOR"

Bakan Şimşek açıklamasında "Vergide adaleti artırmaya ve kayıt dışılığı azaltmaya yönelik çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Aylık harcamaları 5 milyon TL'nin üzerinde olup hiç gelir beyan etmeyen kişileri gerçek kazançlarını vergilendirmek üzere denetim kapsamına alıyoruz. IBAN veya 'mail order' ödeme yönetimi ile tahsilat yaparak vergisini ödemeyen işletmeler de inceleniyor. Vergi kayıp ve kaçağına sebebiyet vererek haksız kazanç sağlayanların ve haksız rekabet oluşturanların takipçisi olmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Bakan Şimşek, aylık harcamaları 5 milyon TL'nin üzerinde olanların peşine düştü

RADAR TAKILANLAR VAR

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu, Bakan Şimşek'in talimatı sonrası çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kurul, yüksek tutarda harcaması olduğu halde herhangi bir gelir beyan etmeyen veya düşük tutarlı gelir beyanında bulunan kişileri mercek altına aldı. Bu inceleme sırasında, bazı kişiler, VDK'nin radarına takıldı. Buna göre, ilk etapta tespit edilen 800 kişinin aylık 5 milyon liranın üzerinde harcama yaptığı, lüks araçlara bindiği, lüks tüketimde bulunduğu ancak hiç gelir beyan etmediği ve vergi mükellefi olmadığı görüldü.

YAKIN TABİBE ALINDILAR

Vergi müfettişleri, şimdi bu kişileri yakın takibe aldı. Bu kişilerden bazısının aylık harcamasının 10 milyon lirayı bulduğu belirlendi. Harcamaları incelenerek bu gelirin kaynağı tespit edilecek ve bu gelirlerin vergilendirilmesi sağlanacak.

IBAN YOLUYLA TAHSİLAT YAPANLARA...

VDK, müşterilerini IBAN üzerinden ödemeye yönlendiren ve bu işlem karşılığında fiş veya fatura kesmeyen işletmelere yönelik de sıkı takip yürütüyor. Bu kapsamda Kurul tarafından incelemeye alınan IBAN hesabı sahiplerine vergi müfettişleri tarafından gelirin kaynağının tespitine yönelik detaylı sorular yöneltiliyor.

İnceleme sırasında hesap sahiplerinin bilgilerine başvurulurken hesaplarını başkasına kullandırmanın Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında suç sayıldığına ilişkin bilgilendirme yapılıyor. Bu incelemelerde ilk sonuçlar alınırken, ilk tespitlere göre, IBAN hesapları aracılığıyla başkası adına tahsilat yapılmasına aracılık edenlerin genellikle şirket ortakları, çalışanları veya mükellef yakınları olduğu belirlendi. Hesaplarını başkalarına kullandıranlar ile farklı tahsilat yöntemleri kullanarak vergi kayıp kaçağına sebep olanlar hakkındaki incelemeler devam edecek. Bu noktada ifadesine başvurulanların doğru bilgi vermesi, mağdur olmamaları açısından oldukça önem taşıyor.

"MAİL ORDER" YÖNTEMİ DE MERCEK ALTINDA

Kurul, hizmet, e-ticaret ve mobilya gibi sektörlerde müşterilere, fiziki tahsilatın mümkün olmaması, taksit imkanları gibi sebeplerle alternatif olarak sıklıkla kullanılan "mail order" yöntemini de inceliyor. Bu yöntemle yapılan tahsilatlar, muhtemel vergisel risklerin varlığı nedeniyle takip ediliyor. VDK, "mail order" yöntemi kullanılarak yapılan tahsilatlarda satışı yapılan mal veya hizmet karşılığı fatura veya fiş düzenlenmeyen durumları izlemeye aldı.

Mehmet Şimşek, Finans, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Şimşek, aylık harcamaları 5 milyon TL'nin üzerinde olanların peşine düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Nuri Sağlam: Nurettin Nebati yi Özleyeceğim aklıma gelmezdi 7 6 Yanıtla
    Serdar Han: niye dokundumu sana yoksa 7 2
  • Serdar Han: günaydın nasil iyi uyudunuzmu !!! 5 0 Yanıtla
  • Ahmet Maviş: Başlayacağı yer belli 4 0 Yanıtla
  • Fırat Duran: Neden 5 milyon? 250bin üstü arasanıza? Adam 100-200 milyona ev satıyor, 500 milyona ev satıyor? Bu para aklama değilse nedir? Aidatları 200-300binden başlıyor. 2 1 Yanıtla
  • Huseyın bozkırlı: 4milypn999 bin olursa sorun yok yani bu ne saçma bir bakış açısı kaçakçılığın limiti olmaz 1 1 Yanıtla
  • İsmail Enver: 5milyon harcama yapıpta şirketi olmayan, fatura kesmeyen, hiç bir gelir beyan etmeyende iyi cesaretliymiş. Arkadaşlar bu haberde bahsedilen şirketi olmayıpta böyle kazanç elde edenleri kapsıyor şirket sahibi olanları değil. 0 0 Yanıtla

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