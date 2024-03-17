Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek katıldığı canlı yayında ekonomideki gelişmelerle ilgili konuştu. Şimşek, enflasyonun düşürülmesiyle ilgili geçiş sürecinde kamuda personel alımının yapılmayacağını duyurdu.
Bakan Şimşek, Kanal 7'deki canlı yayında "Milletimiz bu geçiş döneminde bir fedakarlık yapıyor. Kamu da bunu yapacak. Hiçbir bakanlığa personel noktasında emekli olanların harici personel alımına izin vermiyoruz." ifadelerini kullandı.
Şimşek ayrıca uygulanan ekonomi programıyla ilgili de şöyle konuştu: "Bütün kurumlara genelge gönderdik. Kamuda ciddi bir şekilde harcamaları kısacağız ve kontrol altına alacağız. Bu konuda netim. Verimliliği artırmamız gerekiyor. Çok kapsamlı bir yapısal reformlar var. Çok ciddi bir şekilde takvime bağlanmış eylem planımız var. Program nerede diyenler bir zahmet okusunlar.
Yatırım ortamını iyileştirecek yüzlerce eylem var. Bunlar takvime bağlanmış durumda. Bizim programının temeli sağlam. Bu programın cumhurbaşkanımız sahiplendi. Biz kredi politikasında kaynağın üretime gitmesinden yanayız. Bunun için tedbirler aldık, gerekirse ilave tedbirler alacağız."
Son Dakika › Ekonomi › Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Emekli olan bakanlıklara harici personel alınmayacak - Son Dakika
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Osmaniye'de yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruma masraflarını eleştirdi. Özel, 838 emekli maaşının bir günde Tayyip Erdoğan'ın korunması için harcandığını belirtti ve millete iş, aş lazım olduğunu vurguladı.
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye İttifakı'nın Filenin Sultanları dünya şampiyonu olunca bayrak göndere çekilirken, İstiklal Marşı söylenirken ağlayanların ittifakı olduğunu söyledi. Özel, Osmaniye'de düzenlenen bir programda emeklilerin ekonomik sıkıntılarını eleştirerek, çiftçilerin milletin efendisi olacağı sözünü verdi. Ayrıca, Cumhur İttifakı'nı eleştirerek Türkiye İttifakı'nın herkesi birleştirmeyi hedeflediğini belirtti.
Şırnak'ın Uludere ilçesinde KOSGEB desteğiyle kurulan tekstil atölyeleri, kadınların istihdam edildiği ve işlerin büyütülerek çalışan sayısının artırıldığı birer girişim haline geldi. Ceylan Bayram ve Nazife Ürek tarafından kurulan atölyeler, devlet desteği sayesinde büyümeye devam ediyor. Bayram'ın atölyesinde günlük 5 bin tek kullanımlık önlük dikilirken, Ürek'in atölyesinde bebek giysileri üretiliyor. KOSGEB İl Müdürü Ömer Güngör ise geçen yıl 192 girişimciye 21 milyon 662 bin lira destek verdiklerini belirtti.
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