Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu

Ekonomi

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, borsa işlemlerine getirilmesi beklenen işlem ücreti çalışmasıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Şimşek, "Borsaya yönelik taslak vergi çalışmasını yeniden değerlendirmek üzere bir süreliğine erteliyoruz." ifadelerini kullandı.

"VERGİ DÜZENLEMESİ MECLİS'E SUNULACAK"

Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında yakın zamanda Meclis'e sunulacak vergi düzenlemesini de duyurarak şu ifadeleri kullandı:

"Vergide etkinliği ve adaleti artırmaya, kayıt dışılığı azaltmaya yönelik vergisel düzenlemeleri içeren paket yakın zamanda TBMM'ye sunulacak.

İlgili tüm taraflardan gelen geribildirimler doğrultusunda borsaya yönelik taslak vergi çalışmasını yeniden değerlendirmek üzere bir süreliğine erteliyoruz."