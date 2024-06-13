Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu - Son Dakika
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Ekonomi

Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ''Borsaya yönelik taslak vergi çalışmasını yeniden değerlendirmek üzere bir süreliğine erteliyoruz.'' açıklamasında bulundu.

13.06.2024 19:06  Güncelleme: 19:22
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, borsa işlemlerine getirilmesi beklenen işlem ücreti çalışmasıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Şimşek, "Borsaya yönelik taslak vergi çalışmasını yeniden değerlendirmek üzere bir süreliğine erteliyoruz." ifadelerini kullandı.

"VERGİ DÜZENLEMESİ MECLİS'E SUNULACAK"

Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında yakın zamanda Meclis'e sunulacak vergi düzenlemesini de duyurarak şu ifadeleri kullandı:

"Vergide etkinliği ve adaleti artırmaya, kayıt dışılığı azaltmaya yönelik vergisel düzenlemeleri içeren paket yakın zamanda TBMM'ye sunulacak.

İlgili tüm taraflardan gelen geribildirimler doğrultusunda borsaya yönelik taslak vergi çalışmasını yeniden değerlendirmek üzere bir süreliğine erteliyoruz."

Bakan Şimşek: Borsaya vergi çalışması ertelendi
Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu

Hazine ve Maliye Bakanı, Mehmet Şimşek, Finans, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu - Son Dakika

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    Yorumlar (11)

  • Emir Kozcu: Çok mantıklı bir hareket borsa ve kripto para dünyasından vergi alınmalı,garibanın üzerindeki vergi yükü azaltilmalidir. 12 10 Yanıtla
    Adem Uçuk: Borsa ya yatırılan para ülke ekonomisine güven, katkı, üretim va olarak geri döner. Asıl yastık altı altın doların faydası yok. Ona vergi gelmeli. 5 1
  • Mazlum Arslan: vergi vergi vergi hep vergi 16 2 Yanıtla
  • Yunus Uslu: Abarttınız artık .. 12 1 Yanıtla
  • Ahmet Demir: nefes alıyorum vergi yokmu 3 1 Yanıtla
  • Ümit Atılgan: bayağı düşündüm şundan da vergi alın diye ama bişey bulamadım 4 0 Yanıtla
  • Yaşar Koldemir: sokağa çıkma vergiside alın.. 2 0 Yanıtla
  • Recep Şehitoğlu: Hayret nasıl olur pas geçmemelilerdi 0 0 Yanıtla
  • Seçmece null: Ekonomi konusunda virajdan çıkamıyoruz.Aracı yan yatırıp devirirsek erken seçim gelir.Ama uzun süredir nefessiz kulaçlıyoruz... 0 0 Yanıtla
  • Fayton Faytoncu: Vergiyi Avrupa standartlarina cekmeyi dusunuyorsaniz, yasam hakkinida Avrupa standartlarina göre vermelisiniz. Kira yardimi, cocuk parasi, her yıl 5 hafta maasin üzerine 12 procent eklenip semester parasi !! 0 0 Yanıtla
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