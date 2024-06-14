Bakan Şimşek: Enflasyon beklentilerindeki iyileşme sürüyor - Son Dakika
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Ekonomi

Bakan Şimşek: Enflasyon beklentilerindeki iyileşme sürüyor

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın yıl sonu beklenti anketini yorumladı. Yıllık enflasyon beklentisinin yüzde 31,8'e, 24 ay sonrası beklentinin ise yüzde 20,3'e gerilediğini ifade eden Bakan Şimşek, enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin devam ettiğini ve bu durumun dezenflasyon sürecini hızlandıracağını belirtti.

14.06.2024 13:21  Güncelleme: 14:20
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın yıl sonu beklenti anketini yorumladı. Şimşek "Yıl sonu enflasyon beklentisindeki gerileme haziranda da devam etti. 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi yüzde 31,8'e, 24 ay sonrası beklenti yüzde 20,3'e geriledi." dedi.

ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 43,52'YE GERİLEDİ

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB),haziran ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını yayınladı. Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 43,52'ye, dolar/TL beklentisi 37,75 TL'ye geriledi. Faiz oranı beklentisi yüzde 50,77'ye düştü. 2024 ve 2025 yılı GSYH büyüme beklentileri ise sırasıyla yüzde 3,3 ve 3,7 olarak sabit kaldı.

Buna göre, bir önceki ankette 38,78 olan 2024 yıl sonu dolar/TL beklentisi haziran anketinde 37,75 oldu. Mayıs anketinde 41,80 olan 12 ay sonrası dolar kuru beklentisi ise haziran anketinde 41,41 TL olarak gerçekleşti.

"12 AY SONRASI YILLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 31,8'E GERİLEDİ"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın yıl sonu beklenti anketini yorumladı. Enflasyon beklentisinin gerilemesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Şimşek, "12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi yüzde 31,8'e, 24 ay sonrası beklenti yüzde 20,3'e geriledi." dedi.

"ENFLASYON BEKLENTİLERİNDEKİ İYİLEŞME SÜRÜYOR"

Sosyal medya hesabından anket sonuçlarını değerlendiren Şimşek, enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin devam ettiğini belirtti. Şimşek, açıklamasında, "Enflasyon beklentilerindeki iyileşme sürüyor. Programımızla artan güven ve öngörülebilirlik enflasyon beklentilerine de yansıyor. Yıl sonu enflasyon beklentisindeki gerileme haziranda da devam etti. 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi yüzde 31,8'e, 24 ay sonrası beklenti yüzde 20,3'e geriledi. Beklentiler hedeflerimize yakınsamaya devam ettikçe dezenflasyon sürecimiz daha da hızlanacaktır." ifadelerine yer verdi.

İşte Bakan Şimşek'in o paylaşımı;

Bakan Şimşek: Enflasyon beklentilerindeki iyileşme sürüyor
Bakan Şimşek: Enflasyon beklentilerindeki iyileşme sürüyor

Hazine ve Maliye Bakanı, Merkez Bankası, Mehmet Şimşek, Dezenflasyon, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Şimşek: Enflasyon beklentilerindeki iyileşme sürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • kuzeyli baba: fabrikalar personel çıkartıyor harıl harıl haberiniz varmı sayın bakanım şirketler iflasa sürükleniyor 27 3 Yanıtla
  • Fayton Faytoncu: 1 yıldır bozuk plak gibi aynı şeyleri söylüyor sn. Bakan biseyin indiğini gören varmi ? 23 2 Yanıtla
  • Akay Kayhan: Hani 24 ay sonra tek haneye iniyordu? 21 1 Yanıtla
  • ALİÇO null: her ay herşeye zam geldikçe bu enflasyonu bunlar neye göre düşürecek anlamadım 15 2 Yanıtla
  • Hayri Dikeroğlu: pazarda markette indirim yok neyin düşüşü bu.kirada yok arabada yok akaryakıt ta faturalarda giyimde .geçen sene büyükbaş hisse 12500.busene 25 bin neyin düşüşü emicemin oglu 13 0 Yanıtla
  • Zafer Bekler: Hep aynı şeyler indi iniyor sahlandık uçtuk ama maaş 10 bın allah ……… 12 0 Yanıtla
  • Serdar Ozen: Milletimiz cok sabırlı gercekten . Avrupayı kıskandırmaya devam 10 0 Yanıtla
  • Cemilrepost Demiroğlu: Abi nasıl iyileşmeyniş askeri ücretli ne yapacak herşey yine zamlanıyor 6 0 Yanıtla
  • Nuri Varol: 25 yıldır aynı hikaye inanan var mi, 2 0 Yanıtla
  • Emre Akcay: Vergıler bu kadae artarsa tabıkıde duzelır olam vatandaşa oluyor 1 0 Yanıtla
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