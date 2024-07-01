Bakan Şimşek duyurdu! Kripto varlıklar ve borsa kazançlarına vergi geliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Bakan Şimşek duyurdu! Kripto varlıklar ve borsa kazançlarına vergi geliyor

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek katıldığı canlı yayında "Kripto varlıkları vergi kapsamına alacağız. Belki bu pakette değil ancak bir sonraki pakette borsa kazançlarının da vergilendirilmesini çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

01.07.2024 11:02
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek katıldığı televizyon yayınında gündemdeki konulara ilişkin sorulara yanıt verdi. Kayıt dışıyla mücadelede geri adım atmayacaklarını belirten Bakan Şimşek kripto varlıklar ve borsa kazançlarının vergilendirilmesi için çalışmalarda bulunduklarını söyledi.

BAKAN ŞİMŞEK: VERGİDE ADALETİ TESİS EDECEĞİZ

Başkan Şimşek'in açıklamalarından satır başları şu şekilde; "Şu anda birçok kesim vergiden imtina etmeye çalışıyor. Ciddi bir kayıtdışılık var. Biz bununla mücadele ederek sonuç alacağız. Verginin tabanını büyüterek sonuç alacağız. İstisnaları kaldırarak sonuç alacağız. Vergide adaleti tesis edeceğiz. Çok kazanandan çok, az kazanandan az. OECD ülkelerinde toplanan tüm vergilerin milli gelire oranı %34. AB ortalaması yüzde 41'in üzerinde. Türkiye'de yüzde 20,8. En düşük vergi yüküne sahip ikinci ülkeyiz. OECD ülkeleri içerisinde. Dolaylı vergilerin milli gelire oranı yüzde 9,1. AB'de bu oran 13,6. Sorun, doğrudan vergi gelirleri Türkiye'de düşük. Yani şirketlerden aldığımız vergiler.

"KOPARTILAN YAYGARALAR DOĞRU DEĞİL"

Vatandaşımıza yeni bir vergi yükü getirmek değildir amacımız. Asgari ücreti vergiden istisna bizim hükümetimiz kıldı. Eskiden en düşük gelir vergisi dilimi yüzde 22'ydi. Bunu yüzde 15'e düşürdük. En düşük gelir vergisi oranı 35'ti bunu 40'a çıkarttı AK Parti hükümeti. Geçen sene gelir gelmez kurumlar vergisini yüzde 20'den 25'e çıkarttık. Dolayısıyla kopartılan yaygaralar doğru değil.

"KAYIT DIŞIYLA MÜCADELEDE GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ"

KDV şu anda birçok gıda ürününde yüzde 1. Çiftçimizin gübresinden yeminden sıfır KDV alıyoruz. Birçok sektörde indirimli KDV oranı uyguluyoruz. Hanelerde kullanılan elektrikte KDV'yi biz indirdik. 850 bin esnafımızı tamamen vergiden muaf hale getirdik. Biz bu vergi paketinde yurtdışı merkezli çok uluslu şirketlerden asgari yüzde 15 kurumlar vergisi.Yurtiçinde kurumlar vergisini çalışıyoruz. Avukatlarımızın yıllık ortalama beyan ettiği mathrah 17500 TL. Bunlar çok düşük rakamlar. Biz bunları takip edip, izah isteyeceğiz. Kayıt dışıyla mücadele edeceğiz. Biz şunu anlatmaya çalışıyoruz. Asgari kurumlar vergisini, asgari gelir vergisini, kayıt dışılıkla mücadele ve istisnaların kaldırılmasını konuşuyoruz.

"KRİPTO VARLIKLARI VERGİ KAPSAMINA ALACAĞIZ"

Kripto varlıkları vergi kapsamına alacağız. Belki bu pakette değil ancak bir sonraki pakette borsa kazançlarının da vergilendirilmesini çalışıyoruz.

"İŞLETMELERDE ARTIK HASILAT TESPİTİNE GİDECEĞİZ"

Biz işletmelerde artık hasılat tespitine gideceğiz. Kasaya oturacağız, sabahtan kapanışa kadar hasılat tespiti yapacağız. Bunu değişik günlerde, değişik aylarda tekrarlayacağız. Beyan bununla uyumlu değilse 'izah'a davet edeceğiz. Bunun için de yetki talep edeceğiz. 2023'te 454 bin firma zarar beyan etmiş. Sembolik kâr beyan edenleri de eklerseniz, kurumlar vergisine tabi şirketlerin yarısından fazlası vergiden kaçmaya, kaçınmaya çalışıyor. Biz şu anda Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak yapay zeka ile ilgili rapor hazırlayabilirim diyen olursa kapımız açık. 1,2 milyon mükellefimiz zarar beyan etti. Büyük bir kısmının beyanları ile hasılatları konusunda büyük uyumsuzluklar var. Çok kazananları buradan uyarıyorum. Kayıt dışı çabalarının cezaları ağırlaşacak. Denetimleri sıklaştıracağız. Giderek daha çok algoritmaları ve yapay zekayı devreye alacağız.

VERGİ PAKETİNDE NELER VAR?

Bugünkü vergi paketinde ne var diye sorarsanız. Bizim süzgecimizden geçen, Çok uluslu şirketlerden asgari kurumlar vergisi Türkiye'de faaliyet gösteren tüm şirketlerden asgari kurumlar vergisi. Yap-işlet devret kapsamında yapılan firmaların vergi oranını kurumlar vergisinin üzerine çıkartmayı arzuluyoruz. Taslak çalışmamızda, bahşiş, moto kurye yok."

Bakan Şimşek duyurdu! Kripto varlıklar ve borsa kazançlarına vergi geliyor

Mehmet Şimşek, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Şimşek duyurdu! Kripto varlıklar ve borsa kazançlarına vergi geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Şafak türen: kazancı vergilendiriyosan kayıplarıda tazmin et ozaman 13 0 Yanıtla
  • Erol MARASLI: Artık sizin gitme vaktiniz geldi.milleti duman ettiniz 5 0 Yanıtla
  • Murat Kahraman: Tasarruf tedbirlerine kamudan başlayın,Yandaş şirketlerin Sildiğiniz vergi borçlarını tahsil etseniz ülke ekonomisi düzelir,her yıl 47 milyar mültecilere harcanıyor savaş bitti gönderin ülkelerine,Türk milletinin sırtındaki yükü hafifletin,yeter artık ya da bırakın 5 0 Yanıtla
  • Hüseyin Bıçak: Sayın bakan lütfen gözünü halkın cebinden çek. 4 0 Yanıtla
  • Ramazan Katırcı: Sayın bakan söylemiş yok şu ülkede vergi bu kadar şurda bukadar en az biz alıyoruz diye, o zaman bizim TL diğer ülkeler karşısında değeri eriyor ne yapalım dolaramı, dinaramı geçelim düşüncesindeyim. Söylemlere bakarak. 3 0 Yanıtla
  • Ibrahim Kaderim: Maşallah verdi devleti oldu Türkiye korkuyorum eve giriş çıkışlara da vergi gelecek diye 2 0 Yanıtla

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