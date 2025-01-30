Bakan Şimşek enflasyon hedefini açıkladı

Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Ankara Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nde kritik açıklamalar yaptı. Bakan Şimşek enflasyon hedefini açıklayarak sosyal konut projesi müjdesi verdi.

"HEDEFİMİZ ENFLASYONU YÜZDE 21'E DÜŞÜRMEK"

Bakan Şimşek enflasyon için yaptığı açıklamada "Hedefimiz enflasyonu yüzde 21 seviyesine düşürmek. Enflasyonu arz yönlü politikalarla indireceğiz" dedi.

Bakan Şimşek açıklamalarında şunları kaydetti: OECD ile farkı 17'ye kadar düşürdük. Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmedik. Dar gelirli kesimler için Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın bir sosyal konut kampanyası hazırlığı var. Tüketim üzerinden zenginleşemeyiz, üreterek ve ihracat yaparak zenginleşmemiz lazım. İhracatçımızın kredi maliyetini önümüzdeki dönemde daha fazla düşüreceğiz. Hedefimiz enflasyonu %21 seviyesine indirmek. Hayat pahalılığını çözmek için bir program uyguluyoruz.

100 TL'LİK ELEKTRİK FATURASININ 60 LİRASINI HAZİNE KARŞILIYOR

"En önemli şey bizim yenilenebilir enerjiyi devreye almamız. 2024 yılı sonu itibarıyla hanelerimizin tükettiği 100 TL'lik elektrik faturasının 60 TL'sini Hazine karşılıyor. Bize maliyeti 100 TL ise biz bunu 40 TL'ye size fatura ediyoruz. Hanelerin kullandığı her 100 TL'lik doğal gaz faturasının 63 TL'sini devlet karşılıyor. Rusya'dan ithal ettiğimiz doğal gazın maliyeti 100 TL ise biz bunu 37 TL'ye hanehalkına faturalandırıyoruz. Enerjide muazzam bir destek, muazzam bir sübvansiyon var. Şubat ayı itibarıyla büyük oranda zenginleri etkileyen sübvansiyonu kaldıracağız. Geniş anlamda sübvansiyon devam edecek. İhtiyaç sahibi ailelere biz enerji desteği sağlıyoruz. 2019'dan bu yana biz 61.5 milyar TL'lik 4.1 milyon haneye enerji desteği sağlanmış.

ASGARİ ÜCRET YÜZDE 293 ARTTI

Net asgari ücret AK Parti hükümetlerinden önce 184 TL'ydi bugün 22 bin TL'nin üzerine çıkmış durumda. Enflasyondan arındırıldığında yüzde 293 artmış böyle bir dönem yok. Çalışanları bundan sonra da enflasyona ezdirmeyeceğiz. En düşük memur maaşı neredeyse 44 bin TL'ye çıkmış durumda. Dolar bazında 238 dolardan 1220 doların üzerine çıkardık. Dolar bazında 5 kat artmış oldu. En düşük emekli maaşı 66 liraydı. Bugün neredeyse 14 bin 500 liraya çıkmış durumda. Dolar bazında 40 dolardan 400 doların üzerine çıkmış. Bu dönemde 10 katlık artış var.

"KADIN KOOPERATİFLERİ KURUMLAR VERGİSİNDEN MUAF"

Kadın istihdamını artırmak için birçok adım attık. Doğum ve süt izinlerini 16 haftaya çıkardık. Kadınların istihdamını 24 ile 54 ay arasında SGK prim desteği getirdik. Genç kadın girişimcilere prim desteği getirdik. Önümüzdeki dönemde adımlar atacağız. Evde imal edilen ürünleri biz şu an vergi dışı bırakmış durumdayız. Kadın kooperatifleri kurumlar vergisinden istisna. Kreş ve gündüz bakımevi hizmeti sağlayan işletmelere gelir muafiyeti tanıyoruz. Önümüzdeki dönemde birçok adım atacağız.

ESNAF KREDİLERİNİN YÜZDE 50'Sİ HAZİNE'DEN

Esnafın kullandığı kredilerin yüzde 50'sini Hazinemiz karşılıyor. Bu sene 60 milyar TL bütçeden kaynak ayırdık. İhracatçılarımızı kredi imkanlarını olağanüstü artırdık. Geçen sene 580 milyar TL, piyasa faizinin çok altında kredi imkanı sunduk. Kredi maliyetini geçen hafta itibarıyla yüzde 28'e düşürdük. Yani piyasa faizinin çok altında.