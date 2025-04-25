Bakan Şimşek net konuştu: Tahminler tutacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın açıkladığı enflasyon beklenti raporuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Şimşek açıklamasına şöyle devam etti: Enflasyon beklentilerinde geçtiğimiz aya göre sınırlı artış olsa da yıllık bazda kayda değer bir iyileşme gerçekleşti. 12 ay sonrası enflasyon beklentisi hanehalkında son bir yılda 17 puan, reel sektörde 15 puan ve piyasa katılımcılarında 10 puan geriledi.

"ENFLASYON MERKEZ'İN TAHMİN ARALIĞINDA GERÇEKLEŞECEK"

Yurtiçi ve küresel son dönem gelişmelerinin ekonomimize yansımalarını sınırlamaya yönelik gerekli tüm adımlar atılmaktadır. Uyguladığımız program sayesinde güçlenen makroekonomik temellerin yanı sıra sıkılaşan finansal koşullar ve emtia fiyatlarındaki düşüş dezenflasyon sürecini destekleyecektir. Yıl sonunda enflasyonun TCMB'nin tahmin aralığında gerçekleşeceğini öngörüyoruz.