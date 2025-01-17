Bakan Şimşek enflasyonda yeni hedefi duyurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Bakan Şimşek enflasyonda yeni hedefi duyurdu

Geniş Video İzle

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni enflasyon hedefini duyurdu. Şimşek, "2025 yılı sonunda enflasyonun 17 puan daha gerileyerek yüzde 27,1 olması bekleniyor" ifadelerini kullandı.

17.01.2025 14:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın açıkladığı "Piyasa katılımcıları anketi"ni değerlendirdi. Enflasyonun düşmeye devam ettiğini kaydeden Şimşek, yıl sonu için hedefin %27,1 olduğuna dikkati çekti.

Mehmet Şimşek şu ifadeleri kullandı:

Dezenflasyonla birlikte beklentilerdeki iyileşme devam ediyor, 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi 15 aydır düşüyor.

Yıllık enflasyon 2024'te 20 puan azaldı. Piyasa katılımcıları anketine göre 2025 yıl sonunda enflasyonun 17 puan daha gerileyerek yüzde 27,1 olması bekleniyor.

Katılıkların azalması için beklentilerdeki iyileşmenin sürmesi oldukça önemli. Enflasyonla mücadeleyi talep yönlü politikalarımızın yanı sıra gıda, konut ve enerji gibi alanlarda atacağımız arz yönlü adımlarla da destekleyeceğiz.

Bakan Şimşek enflasyonda yeni hedefi duyurdu

Mehmet Şimşek, Politika, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Şimşek enflasyonda yeni hedefi duyurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Mesut Kaya:
    kağıt üzeri 38 0 Yanıtla
  • Zafer Aşık:
    Sana mı inanayım yaşadığımıza mı? Enflasyonu sen açıklıyorsun. emekli maaşına sen zam yapıyorsun parfon yapmıyorsun, köprü, otoyol, elektrik, doğalgaz, akaryakıt , araç mtv, vs. vs. yazmakla bitmiyor sen zqmnyapıyorsun sonra enflasyon düştü düşüyor. Enflasyon giyat aryış hızının düşmesi demek üstelik. Yani fiyat artışları devam yani....YALANCISINIZ. 31 0 Yanıtla
  • Davut Çağlar:
    şimdi başlıyacam hedefine 21 0 Yanıtla
  • Ahmet s:
    daha Ocak ayında herşeye yüzde 50 zam geldi dalga mı geçiyorsunuz milletle?????? 21 0 Yanıtla
  • Ahmet rahmi Kurt:
    daha fazla ver daha fazla zam 14 0 Yanıtla
  • monşer null:
    Yalan Dünya 13 0 Yanıtla
  • Cemal Tek:
    baveje 10 0 Yanıtla
  • Ahmet PEHLİVAN:
    Enflasyon yıl sonu%27olacakmış neyle tuikle yoksa daha 15 günde ü. Defa akaryakıta zam geldı nasıl olur 10 0 Yanıtla
  • veysel daş:
    Küllüyen yalannnnn. Artık oy yık size yıllardır kanımızı emdiniz 8 0 Yanıtla
  • Mahmut Kaya:
    Vatandaş yemez artık zamlar YAGMUR GİBİ VER MEHTERİ 8 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:30 Sağlık Bakanı Memişoğlu’ndan “Salgın mı var“ sorusuna net yanıt Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan "Salgın mı var?" sorusuna net yanıt
14:56 Erdoğan’dan CHP’ye gündem yaratacak sözler: Daha turpların büyüğü heybede Erdoğan'dan CHP'ye gündem yaratacak sözler: Daha turpların büyüğü heybede
14:47 MEB’den yeni yönetmelik İlkokula sınıf tekrarı geldi, tenefüs süreleri kısaldı MEB'den yeni yönetmelik! İlkokula sınıf tekrarı geldi, tenefüs süreleri kısaldı
14:46 Bakanlık, Suriye gümrüklerindeki ek vergi iddialarına yanıt verdi Bakanlık, Suriye gümrüklerindeki ek vergi iddialarına yanıt verdi
13:37 Hamas: Ateşkeste tüm engeller ortadan kalktı Hamas: Ateşkeste tüm engeller ortadan kalktı
22:48 Dünya Bankası’ndan Türk ekonomisi için yeni tahmin Dünya Bankası'ndan Türk ekonomisi için yeni tahmin
22:14 Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer oldu Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer oldu
22:06 Disipline sevk edilen teğmenler savunmalarına aynı cümle ile başlamış: Mustafa Kemal’in askerleriyiz Disipline sevk edilen teğmenler savunmalarına aynı cümle ile başlamış: Mustafa Kemal'in askerleriyiz
22:05 Efsanevi yönetmen David Lynch hayatını kaybetti Efsanevi yönetmen David Lynch hayatını kaybetti
21:43 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi
21:39 Kalp krizi geçiren sürücü hastaneye yetişmeye çalışırken başka bir araca çarparak can verdi Kalp krizi geçiren sürücü hastaneye yetişmeye çalışırken başka bir araca çarparak can verdi
21:28 Cevdet Erkan Danıştay Başsavcılığına seçildi Cevdet Erkan Danıştay Başsavcılığına seçildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2025 16:13:46. #1.13#
SON DAKİKA: Bakan Şimşek enflasyonda yeni hedefi duyurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.