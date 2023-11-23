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Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı: Düşürmekte kararlıyız - Son Dakika

Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı: Düşürmekte kararlıyız

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi yönetiminin attığı adımlarla ilgili bir değerlendirmede bulundu. Enflasyonu düşürmekte kararlı olduklarını belirten Bakan Şimşek, ''Zira fiyat istikrarı sürdürülebilir yüksek büyümenin ön koşuludur. Uyguladığımız politikalarla yatırımcı güveni artarken, rezervlerimiz güçlenmiş ve ülke risk primimiz düşmüştür'' ifadelerini kullandı.

23.11.2023 - 18:08,  Güncelleme: 18:29
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya üzerinden dikkat çeken bir açıklama yaptı. Ekonomide atılan adımları değerlendiren Bakan Şimşek, enflasyonu düşürmekte kararlı olduklarını söyledi. Şimşek, uygulanan politikalarla yatırımcı güvenin arttığını, rezervlerin güçlendiğini ve ülke risk priminin düştüğünü belirtti.

Bakan Şimşek'in açıklamaları şöyle:

"Enflasyonu düşürmekte kararlıyız zira fiyat istikrarı sürdürülebilir yüksek büyümenin ön koşuludur. Uyguladığımız politikalarla yatırımcı güveni artarken, rezervlerimiz güçlenmiş ve ülke risk primimiz düşmüştür.

REZERVLER 9 YILIN ZİRVESİNDE

Bugün açıklanan verilere göre TCMB brüt rezervleri Eylül 2014'ten bu yana en yüksek seviyesi olan 134,5 milyar dolara ulaşmıştır. Mayıs ayında 700'ün üzerinde olan Türkiye'nin risk primi bugün 330'lar seviyesine geriledi.

"YATIRIMI, ÜRETİMİ VE İHRACATI DESTEKLEYECEĞİZ"

Dezenflasyon sürecinde yatırımı, üretimi ve ihracatı desteklemekte de kararlıyız. Bu çerçevede, Eximbank'ın sermayesi güçlendirilirken, ihracatçıların finansmana erişimini desteklemek için günlük reeskont kredi limitini 10 katına çıkararak 3 milyar TL'ye yükselttik. İhracat ve döviz kazandırıcı hizmetler için reeskont kredi faizlerine üst sınır getirerek, iskonto oranını azami yüzde 25,9'da sabit tuttuk. TCMB yeni YTAK programı ile nitelikli yatırımları desteklemek için yıllık 100 milyar TL olmak üzere 3 yıl boyunca toplam 300 milyar TL limit tahsis etmiştir."

Şimşek'in paylaşımı:

Mehmet Şimşek, Finans, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı: Düşürmekte kararlıyız - Son Dakika
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