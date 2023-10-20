Bakan Şimşek Fransa ziyaretinin detaylarını anlattı: Amacımız kalıcı yatırımcı çekmek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Fransa'da yaptığı temaslarla ilgili açıklama yaptı. Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bir günlük Fransa ziyaretine çok şey sığdırdıklarını belirterek gerçekleştirdiği temasları tek tek anlattı. Bakan Şimşek ziyaretlerin amacının kalıcı yatırımcı çekmek olduğunu söyledi.

Bakan Şimşek'in açıklaması şöyle:

"Dün yaptığımız bir günlük Fransa ziyaretimize çok şey sığdırdık. Bu kapsamda sabah ilk olarak BNP Paribas'ın Yönetim Kurulu Başkanı Jean LEMIERRE ev sahipliğinde, Fransa'nın en büyük iş insanları derneği MEDEF üyeleri ile bir araya geldik.

"TÜRKİYE EKONOMİSİNİ VE PROGRAMIMIZI ANLATTIK"

Daha sonra Societe Generale'in ev sahipliğinde yaklaşık 4 trilyon euro yöneten Fransa merkezli yatırım fonlarına ve banka üst düzey yöneticilerine Türkiye ekonomisini ve programımızı anlattık. Ayrıca Uluslararası Enerji Ajansı'nın Başkanı dostum Sn Fatih BİROL ile küresel enerji piyasasının görünümüne ilişkin bir görüşme gerçekleştirdik.

"TÜRKİYE'DEKİ YATIRIM FIRSATLARINI ANLATTIK"

Fransa Ekonomi ve Maliye BakanıSayın Bruno Le MAIRE ile ikili ticaretimizi ve karşılıklı yatırımları nasıl artıracağımıza yönelik istişarelerde bulunduk. Son olarak dün gece Fransa- Almanya Forumunda 70 civarında firmanın CEO/CFO'suna Türkiye'deki yatırım fırsatlarını anlattık.

"ZİYARETLERİMİZİN AMACI KALICI YATIRIM ÇEKMEKTİR"

Fransa, Türkiye'de en çok uluslararası yatırım yapan ilk 10 ülke içinde yer alıyor. Yatırımcılarla görüşmelerimiz hafta başı Körfez ülkeleri ziyaretlerimiz ile de devam edecek. Ziyaretlerimizin amacı ülkemizin yeni programını anlatmak ve istihdam ve yüksek katma değer sağlayacak kalıcı yatırım çekmektir."