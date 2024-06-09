Bakan Şimşek: Kamuda tasarrufta yapay zekayla etkili sonuç alınacak

Celal Değirmenci:

600 milletvekili, 50000 muhtar ile mi tasarruf yapacaksınız. Başkanlık sisteminde 150 milletvekili yeter. Bu çağda muhtarlık ne demek kaldıracaksın. Bunlar gibi daha ne kalkacak gereksiz kurumlar var.

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Sivet Ok: Muhtarlık hemen kesinlikle kalkmalı 41 1

sehmus fatih: Kendinden başlamalı tasarrufa devlet . Zaten vatandaş doğar doğmaz tasarruf lu doğuyor 22 0

Akay Kayhan: Her il için bir milletvekili yeterde artar, İstanbul Ankara İzmir gibi illere 2-3 vekil olabilir.. emekli vekiller tekrar vekil olursa tek maaş alsın, muhtarlık kaldırılsın, TBMM de har vurup harman savurma dönemi bitsin.. Halk bu samimiyeti görürse o zaman toplum ile siyaset arasında buzlar eriyebilir.. 11 1