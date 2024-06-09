Bakan Şimşek: Kamuda tasarrufta yapay zekayla etkili sonuç alınacak - Son Dakika
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Ekonomi

Bakan Şimşek: Kamuda tasarrufta yapay zekayla etkili sonuç alınacak

Bakan Şimşek: Kamuda tasarrufta yapay zekayla etkili sonuç alınacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuda alınan tasarruf tedbirleriyle ilgili yeni bir açıklamada bulundu. Söz konusu tedbirleri "Bir adım ileriye taşıyoruz." vurgusu yapan Bakan Şimşek, tedbirlerin uygulanmasında yapay zeka destekli muhasebeden de yararlanarak daha etkili sonuç alacaklarını belirtti.

09.06.2024 13:06
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Tek haneli enflasyon oranına ulaşma ve Türkiye ekonomisindeki istikrarı sağlamak için alınan kamuda tasarruf tedbirleriyle ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten yeni açıklama geldi.

"HİZMET KALİTESİNDEN ÖDÜN VERMEYECEĞİZ"

Bakan Şimşek, kamuda tasarruf tedbirlerinin uygulanmasında yapay zeka destekli muhasebeden de yararlanarak daha etkili sonuç alacaklarını vurguladı. Şimşek, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Kamuda verimliliği artırırken hizmet kalitesinden ödün vermeyeceğiz." mesajı verdi.

Tasarrufla ilgili tedbirleri "Bir adım ileriye taşıyoruz." diyen Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

"Tasarruf tedbirleri genelgesini modern bilişim teknolojilerini kullanarak bir adım ileriye taşıyoruz.

Yapay Zeka Destekli Muhasebe ve İleri Analitik Projesi ile bürokratik işlemlerin azaltılmasını, kaynakların etkili ve verimli kullanımını sağlayacağız. Kamuda verimliliği artırırken hizmet kalitesinden ödün vermeyeceğiz."

Bakan Şimşek: Kamuda tasarrufta yapay zekayla etkili sonuç alınacak

Hazine ve Maliye Bakanı, Mehmet Şimşek, Teknoloji, Finans, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Şimşek: Kamuda tasarrufta yapay zekayla etkili sonuç alınacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (28)

  • Celal Değirmenci: 600 milletvekili, 50000 muhtar ile mi tasarruf yapacaksınız. Başkanlık sisteminde 150 milletvekili yeter. Bu çağda muhtarlık ne demek kaldıracaksın. Bunlar gibi daha ne kalkacak gereksiz kurumlar var. 53 2 Yanıtla
    Sivet Ok: Muhtarlık hemen kesinlikle kalkmalı 41 1 sehmus fatih: Kendinden başlamalı tasarrufa devlet . Zaten vatandaş doğar doğmaz tasarruf lu doğuyor 22 0 Akay Kayhan: Her il için bir milletvekili yeterde artar, İstanbul Ankara İzmir gibi illere 2-3 vekil olabilir.. emekli vekiller tekrar vekil olursa tek maaş alsın, muhtarlık kaldırılsın, TBMM de har vurup harman savurma dönemi bitsin.. Halk bu samimiyeti görürse o zaman toplum ile siyaset arasında buzlar eriyebilir.. 11 1 ali öztürk: PTT mesela, satılsın gitsin. insanlarda sipariş vermeden önce PTT kargoyla gönderilmesin diye her seferinde birde ona dikkat etmek zorunda kalmaz. 3 3
  • Sagamore: Sen önce şu diyanet başkanına artık yeter de sonra vatandaşa sıra gelsin 34 7 Yanıtla
    serkan Abasar: boş konuşma 2 17 sehmus fatih: Boş yapma 2 13
  • ersen temel: yakında yapay zeka vergi ve zamları yapıyor derler 25 1 Yanıtla
  • Ersan Yiğit: Fiyatları sabitleyin uymayanlara ağır cezalar kesin ama sonra affetmeyin. Vergi borçları silinen kişilerden vergileri tahsil edin. Üst yöneticilerin tasarruf tedbirlerine uymasını sağlayın tedbirler sadece en alt kademe için uygulanmasın. Emekliye insanca yaşayabileceği bir zam verin. Memur emeklisine vermediğiniz seyyanen zammı verin. Sanmayınki bütün memur emeklileri yüksek maaş alıyor. 21 1 Yanıtla
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