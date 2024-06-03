Bakan Şimşek cevapladı: Kirada zam sınırı kalkıyor mu? - Son Dakika
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Ekonomi

Bakan Şimşek cevapladı: Kirada zam sınırı kalkıyor mu?

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mayıs ayı enflasyon değerlendirmesinin ardından kira zam sınırı ile ilgili bir düzenleme yapmayacaklarını belirtti. Şimşek, konut arzını artıracaklarını ve kiralarda uygulanan zam sınırının 1 Temmuz'dan itibaren son bulacağını ifade etti.

03.06.2024 16:35  Güncelleme: 16:52
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Türkiye İstatistik Kurumu'nun mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından gözler yüzde 25 kira zam sınırı hakkında alınacak karara çevrildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 1 Temmuz'dan itibaren son verilmesi beklenen kirada yüzde 25'lik tavan uygulamasına ilişkin bir çalışmalarının olmadığını belirtti.

NTV canlı yayınında ekonomi gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan Şimşek, kiralarda uygulanan zam sınırına ilişkin, "Hiçbir şey yapmazsak düzenleme temmuzda ortadan kalkıyor. Şu anda böyle bir düzenleme yapmaya yönelik çalışmamız yok." dedi.

İŞYERLERİNE YAPILACAK KİRA ARTIŞ ORANI BELİRLENDİ

TÜİK tarafından mayıs ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte işyerlerine yapılacak kira artış oranı belirlendi. Buna göre normal koşullarda kira artışlarında baz alınan 12 aylık ortalama verisi de netleşti. Böylece mayıs ayında kiralara uygulanabilecek tavan zam oranı da netleşti. Haziran ayı zam oranı yüzde 62, 51 oldu.

Konut kiralarında ise yüzde 25'lik tavan zam uygulaması 1 Temmuz'a kadar devam edecek.

Bakan Şimşek cevapladı: Kirada zam sınırı kalkıyor mu?

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Son Dakika Ekonomi Bakan Şimşek cevapladı: Kirada zam sınırı kalkıyor mu? - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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