Bakan Şimşek cevapladı: Kirada zam sınırı kalkıyor mu?

Ekonomi

Karısı tarafından aldatılan adam evi basınca olanlar oldu

"Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir kaynak girişi var"

Türkiye İstatistik Kurumu'nun mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından gözler yüzde 25 kira zam sınırı hakkında alınacak karara çevrildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 1 Temmuz'dan itibaren son verilmesi beklenen kirada yüzde 25'lik tavan uygulamasına ilişkin bir çalışmalarının olmadığını belirtti.

NTV canlı yayınında ekonomi gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan Şimşek, kiralarda uygulanan zam sınırına ilişkin, "Hiçbir şey yapmazsak düzenleme temmuzda ortadan kalkıyor. Şu anda böyle bir düzenleme yapmaya yönelik çalışmamız yok." dedi.

İŞYERLERİNE YAPILACAK KİRA ARTIŞ ORANI BELİRLENDİ

TÜİK tarafından mayıs ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte işyerlerine yapılacak kira artış oranı belirlendi. Buna göre normal koşullarda kira artışlarında baz alınan 12 aylık ortalama verisi de netleşti. Böylece mayıs ayında kiralara uygulanabilecek tavan zam oranı da netleşti. Haziran ayı zam oranı yüzde 62, 51 oldu.

Konut kiralarında ise yüzde 25'lik tavan zam uygulaması 1 Temmuz'a kadar devam edecek.