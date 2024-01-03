Bakan Şimşek\'ten 2023 değerlendirmesi: Hedeflerimizi tutturuyoruz

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 yılının son enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon aralıkta yüzde 2.93 oranında artarken, yıllık bazda ise yüzde 64.77 oldu. Enflasyon rakamlarının ardından bir yıl sonu değerlendirmesi yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, her şey yolunda mesajı verdi.

Bakan Şimşek'in açıklamaları şöyle:

"2023 yılsonu gerçekleşmeleri programımız ile uyumlu seyrediyor ve revize hedeflerimizi tutturuyoruz. Aylık enflasyonda devam eden düşüş ile yılsonu enflasyon yüzde 64,8 gerçekleşti. Yıllıklandırılmış çekirdek göstergeler 2024 hedefimiz ile uyumlu seyrine devam ediyor. Büyüme ve cari açığın hedeflerimiz ile uyumlu olacağını öngörüyoruz.

"HEDEFLERE ULAŞMAK İÇİN NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ"

2023 yılı bütçe açığı ise hedefimizin oldukça altında gerçekleşecektir. 2024 yılında da başta enflasyon olmak üzere programımızın hedeflerine ulaşmak için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz."