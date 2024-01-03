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Bakan Şimşek'ten 2023 değerlendirmesi: Hedeflerimizi tutturuyoruz - Son Dakika
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Bakan Şimşek'ten 2023 değerlendirmesi: Hedeflerimizi tutturuyoruz

2023'ün son enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten yıl sonu değerlendirmesi geldi. Bakan Şimşek, ''2023 yılsonu gerçekleşmeleri programımız ile uyumlu seyrediyor ve revize hedeflerimizi tutturuyoruz. 2024 yılında da başta enflasyon olmak üzere programımızın hedeflerine ulaşmak için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz.'' dedi.

03.01.2024 - 10:55,  Güncelleme: 11:11
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 yılının son enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon aralıkta yüzde 2.93 oranında artarken, yıllık bazda ise yüzde 64.77 oldu. Enflasyon rakamlarının ardından bir yıl sonu değerlendirmesi yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, her şey yolunda mesajı verdi.

Bakan Şimşek'in açıklamaları şöyle:

"2023 yılsonu gerçekleşmeleri programımız ile uyumlu seyrediyor ve revize hedeflerimizi tutturuyoruz. Aylık enflasyonda devam eden düşüş ile yılsonu enflasyon yüzde 64,8 gerçekleşti. Yıllıklandırılmış çekirdek göstergeler 2024 hedefimiz ile uyumlu seyrine devam ediyor. Büyüme ve cari açığın hedeflerimiz ile uyumlu olacağını öngörüyoruz.

"HEDEFLERE ULAŞMAK İÇİN NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ"

2023 yılı bütçe açığı ise hedefimizin oldukça altında gerçekleşecektir. 2024 yılında da başta enflasyon olmak üzere programımızın hedeflerine ulaşmak için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz."

Bakan Şimşek'ten 2023 değerlendirmesi: Hedeflerimizi tutturuyoruz
Bakan Şimşek\'ten 2023 değerlendirmesi: Hedeflerimizi tutturuyoruz
YORUMLAR (7)
  • Hasan Ali Yıldız: Aynen gardaş siz hedeflerinizi çoktan tutturdunuz yüzünüzde hep gülümseme maşallah Allah bu milletten daha fazla alıp size versin gece gündüz çalışıyorsunuz hedeflerinize daha iyi tutunabilmek için. Yanıtla 21 0
  • Ali Usda: HA HA HAAAAAA ALLAH RAZI OLSUN. SEN OLMAZSAN NE YAPARDIK. Yanıtla 14 1
  • Mehmet Eris: Siz neyi tutturdunuz bilmiyorum ama biz bizim tuttuğumuz ....... Belli Yanıtla 10 0
  • Oktay KUŞÇU: Hedeflerinize millete güzelce kayarak ulaşıyorsunuz aynen bu yolda devam edin bizim insanımıza müstehaktır. İnşallah daha da kötü olur!!! Yanıtla 4 1
  • Oktay KUŞÇU: giydirin millete ondan sonra hedefleri tutturuyoruz Yanıtla 3 0
  • soner görmek: başak spor ?? ulan bosuna getirdiler gine bunla o kadında aynı vergi almak icin hatta tekrar vermi almak.icin bakan olmaya gerek yokki her hangi biriside gecse oraya vergi vergi hatta vergi vergi yetmez gine vergi vergi alabilir yani Allah bunlar ve bunun gibilerden hesap sorar insallah işimiz dualara kaldi herzamanki gibi battik batmayada devam ediyoruz Yanıtla 3 0
  • sinem: ha ha ha ha ağam bizimle eyleniy Yanıtla 0 0

Hazine ve Maliye Bakanı, Mehmet Şimşek, Finans, Politika, Ekonomi, Son Dakika

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