Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı: Dezenflasyon programını uygulamakta kararlıyız - Son Dakika
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Ekonomi

Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı: Dezenflasyon programını uygulamakta kararlıyız

Bakan Şimşek\'ten enflasyon mesajı: Dezenflasyon programını uygulamakta kararlıyız

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Uluslararası Ekonomi Zirvesi'nde videokonferans aracılığıyla enflasyon hakkında açıklamalarda bulundu. Şimşek, "Dezenflasyon programını uygulamakta kararlıyız. Lirada sınırlı değer kaybı yaşandı ama kur geçişkenliğinin düşük olmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı

18.04.2025 10:50
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Uluslararası Ekonomi Zirvesi'ne videokonferans ile mesaj gönderdi. Enflasyona ilişkin mesajlar veren Şimşek, "Dezenflasyon programını uygulamakta kararlıyız" ifadelerini kullandı.

İşte Bakan Şimşek'in açıklamalarından satır başları:

"TÜRKİYE DAHA DAYANIKLI KONUMDA"

Ticaret savaşları olarak bilinen korumacılığa değinmek istiyorum. Küresel ekonomi politikalarındaki belirsizlik hiç olmadığı kadar arttı. Ticaret kısıtlamaları 11 kat yükseldi. Küresel finansal kriz sonrası dönemde küresel ticaretteki büyüme küresel büyümenin de altında kaldı. Ticaret savaşları bu şekilde devam ederse küresel büyümenin yüzde 3'ün altına gerilemesi olasılığı yüksek. Bugün dünya imalat sanayi katma değerinin yüzde 30'dan fazlası Çin'de üretiliyor.

Türkiye benzer ülkelere kıyasla daha dayanıklı konumda. Büyümeyi yönlendiren asıl unsur iç talep. İçe kapanan bir dünya düzeninde Türkiye'nin etkilenme düzeyi görece daha sınırlı olabilir. Ticaretin büyük kısmını dost ve yakın ülkelerle yürütüyoruz. AB bizim gibi kural temelli ticaret sistemini savunuyor, bu da bizi dış şoklara karşı daha dayanıklı kılıyor. Türkiye'ye konulan görece düşük vergi Asya'daki rakiplerimize oranla avantaj sunuyor.

"KRİZ ÖNEMLİ FIRSATLAR BARINDIRIYOR"

Türkiye'de nüfus yaşlanmaya başladı ama en az 15-20 yıllık bir fırsat penceresi olduğunu düşünüyoruz. Küresel savunma harcamalarının arttığını görüyoruz. Son 25 yılda 2 kat artarak 2,4 trilyon dolara ulaştı. AB önümüzdeki 4 yılda 800 milyar euroya kadar kaynak aktarmak için mali kuralları esnetti. Küresel savunma harcamalarındaki artış Türkiye'ye fırsatlar sunuyor.

Dünyada ciddi yapısal sorunlar var ama Türkiye daha avantajlı konumda. Amacımız enflasyonu kalıcı tek haneye indirmek, reformlar için bütçede alanlar yaratmak ve verimliliği potansiyel büyümeyi artırarak yapısal dönüşümü hayata geçirmek. Enflasyon düşmeye devam edecek. Dezenflasyon programını uygulamakta kararlıyız. Lirada sınırlı değer kaybı yaşandı ama kur geçişkenliğinin düşük olmasını bekliyoruz. Finansal koşullardaki sıkılaşma dezenflasyonisttir. Harcama disiplininden taviz vermeyeceğiz. Harcamaları kontrol altında tutarak dezenflasyona destek vereceğiz. Artık cari açık vermeden büyüyebileceğimiz eşiğe yaklaştık. Petrol fiyatlarındaki düşüş program hedeflerinin altında cari açığı ima ediyor.

Geçen yıl bir milyon kişiye istihdam sağladık. Piyasalardaki son dalgalanmalar geçici yavaşlamaya neden olabilir. Yüksek büyüme için sağlam temelleri oluşturuyoruz. İyimsek olamk için güçlü gerekçelerimiz var. Kriz önemli fırsatlar barındırıyor.

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Mehmet Şimşek, Dezenflasyon, Politika, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı: Dezenflasyon programını uygulamakta kararlıyız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • kuzeyli baba:
    bakanım enflasyon borsa kur bunları sallayın kiralara bi çözüm bulun ev sahipleri ne daha sözünüz geçmiyor amerikan doları ile mücadele ediyorsunuz kiralar can yakıyor bakanım 0 0 Yanıtla
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